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Kaotuseta jätkavad Bunker Partner ja Ravens Futsal

Jalgpall
Denis Vnukov (kollases) lõi Narva Unitedile neli väravat (arhiivipilt).
Denis Vnukov (kollases) lõi Narva Unitedile neli väravat (arhiivipilt). Autor/allikas: Kirill Jakušev
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas on kolme vooru järel tabeli tipus kõik mängud võitnud Tallinna FC Bunker Partner ning kaks võitu ja ühe viigi saanud Tartu Ravens Futsal.

Tiitlikaitsja FC Bunker Partner alistas laupäeva õhtul kodus eelmise hooaja finaalivastase Narva United Coolbeti 9:1 ja 10:2 eduseisust 10:7 (7:0). Neli väravat lõi võitjate kasuks Denis Vnukov.

Tartu Ravens Futsal oli laupäeval EMÜ võimlas 7:2 (5:1) parem Pärnu SJK Hagalazist. Kolm väravat lõi Lehar Savikink. Korra olid täpsed mõlema meeskonna väravavahid, tartlastel Romet Sepp ja pärnakatel Maico Rimmel.

Vooru avamängus oli Saku Sporting reedel kodus alistanud Jõhvi FC Phoenixi 7:2 (3:2).

Paremusjärjestus (2-3/15): 1 FC Bunker Partner 9, 2. Ravens Futsal 7, 3. Saku Sporting 4, 4. Narva United Coolbet 3, 5.-6. FC Phoenix ja SJK Halagaz 0 punkti.

Neljanda vooru mängud peetakse 31. oktoobril ja 1. novembril ning kavas on järgmised mängud: Narva United Coolbet – Ravens Futsal, Sporting - SJK Hagalaz, FC Bunker Partner – FC Phoenix.

Toimetaja: Rene Kundla

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