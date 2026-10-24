TalTech jäi Tartu Ülikooli rongi alla: vahel tuleb selliseid päevi

Tartu Ülikool kontrollis pea 2000 inimese ees toimunud kohtumist algusest lõpuni ning vormistas kindla 65:41 (15:9, 21:15, 12:9, 17:8) võidu, lubades TalTechil väljakult tabada vaid 25-protsendilise täpsusega.

Tagamehe Robert Valge sõnul panid tartlased kaitseplaaniga täppi. "Hea ettevalmistus ja see taktika, mis paika panime, toimis algusest peale lõpuni välja. Väga palju halbasid momente ei tulnudki sisse, mõne üksiku leiab. Selle mängu võtmesõnaks võib öelda kaitse," sõnas kolm punkti visanud Valge.

Tartu Ülikooli resultatiivseimaks kerkis ameeriklasest keskmängija Chris Maidoh, kelle arvele jäi 16 punkti ja üheksa lauapalli. "Ta on suur jõud meil korvi all. Kui leiame teda, paneme palli kätte, siis ta väga efektiivselt lahendab," rääkis Valge.

Tartu Ülikooli jaoks oli tegemist hooaja neljanda võiduga, liigatabelis ollakse viiendal real. "Võiks parem olla. Loomulikult tahaks kõik mängud võita, aga praegu peab rahul olema," lisas Valge.

TalTechi kapten Oliver Metsalu ütles, et meeskond jäi ülikooliderbis kindlalt alla. "Kollektiivselt viskasime vabasid viskeid mööda, vahel on selliseid päevi. Tartu Ülikool viskas 65, see pole palju. Aga ise 41 visata..." sõnas ääremees. "Peame agressiivselt kiire mängu peale suruma, et nad ei saaks kaitset üles võtta."