Kalev ja Pulles sõitsid Olosel 30 hulka

Suusatamine
Christopher Kalev
Christopher Kalev Autor/allikas: Maxim Thore, Bildbyrån
Suusatamine

Soomes Olosel toimuvatel murdmaasuusatamise FIS-i võistlustel teenis laupäeval Eesti koondislastest parima koha Christopher Kalev, kes oli meeste 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidus 23.

Meeste võistluse võitis sakslane Friedrich Moch ajaga 26.54,4. Teist kohta jäid jagama talle 1,9 sekundiga kaotanud soomlane Ristomatti Hakola ja itaallane Elia Barp.

Eestlastest oli parim 23. koha teeninud Christopher Kalev, kes kaotas võitjale 49,7 sekundiga. Henri Roos tuli 41. (+1.16,2) ja Martin Himma 49. kohale (+1.27,4), ülejäänud eestlased jäid juba esimese saja lõppu või kaugemale. Marko Kilp katkestas.

Naiste distantsi võitis soomlanna Johanna Matintalo (30.21,5) ja ka siin läks teine koht jagamisele: nii soomlanna Jasmi Joensuu kui ka austerlanna Teresa Stadlober kaotasid talle 7,4 sekundiga.

Parima eestlannana tuli Mariel Merlii Pulles 27. kohale (+2.00,4). Teesi Tuul sai 37. (+2.37,1), Teiloora Ojaste 61. (+4.27,0) ja Ann Lii Unn 71. koha (+5.32,8).

Pühapäeval on kavas sama pikad vabatehnikasõidud.

Toimetaja: Siim Boikov

