Eesti koondis võitis korduskohtumise, kuid edasipääsuks sellest ei piisanud

Eesti naiste käsipallikoondis kohtus laupäeval 2027. aasta MM-valikturniiri esimese vooru mängus teist korda Kosovoga ja kuigi eestlannad said korduskohtumises võidu, oli esimese mängu kaotus liiga suur.

Eesti naiskond pidi reedel toimunud avamängus tunnistama vastast paremust tulemusega 39:22, aga korduskohtumises alustas Eesti hästi ning läks juhtima 3:1. Mäng jätkus võrdselt ning Eesti naiskond hoidis juhtohje enda käes ja suutis paariväravalist edu hoida. Enne poolajapausi suutsid vastased siiski kiire spurdi teha ja pausiks 14:14 viigini jõuda.

"Võrreldes [reedesega] suutsime esimesel poolajal vastaste poolkiireid neutraliseerida," rääkis Eesti treener Martin Kalvet vaheajal. "Rünnakul oleme palli paremini liikuma saanud ning suutnud oma olukorrad ära realiseerida. Teisel perioodil peame suutma agressiivse kaitsega neid eksima sundida ning selle pealt paar lihtsat väravat saada ja siis on asi täna täiesti tehtav."

Teise poolaja alguses rebisid eestlannad end Alina Molkova värava järel 47. minutil 22:19 ette. Hetkeks ka juba viie väraga ette pääsenud Eesti ei suutnud siiski vahet nii suurena hoida ning Kosovo hiilis samm-sammult lähemale, kuid lõpuks suutis Eesti siiski 27:25 võidu võtta.

Vaatamata võidule lõppes MM-valikturniir Eesti jaoks esimeses voorus ning Kosovo pääses koondtulemusega 64:49 järgmisesse faasi. Eesti poolelt viskasid Polina Gorbatsjova seitse, Adriana Jakimova kuus, Maarja Põldver ja Laura Kärner kolm, Alina Molkova ja Marie Urvik kaks väravat. Vastaste resultatiivseim oli taas Melinda Qorraj üheksa tabamusega.

"Tänusõnad, au ja kiitus naistele. Pärast [reedest] kaotust ei olnud lihtne tulla väljakule ning iga värava eest võidelda," võttis kohtumise kokku peatreener Ergo Rohi. "Saime vastaste kiired pidama ning ei lasknud neil lihtsaid väravaid saada. Super töö kaitses ning saime ise ka selle pealt mõned lihtsad väravad. Videokoosolek oli pikem kui tavaliselt ning täna õnnestusid asjad nii nagu olid plaanitud."

Eesti naiste koondise mängis Kosovo vastu koosseisus Laura Kärner, Annabel Aavik, Marie Urvik, Daniela Tuusis, Oksana Nikora, Polina Gorbatsjova, Maarja Põldver, Alina Molkova, Adriana Jakimova, Elle-Liis Liivas, Merili Heinla, Hannah Mänd, Darja Belokurova, Luiisa Marii Aasna ja Diana Laossaar.