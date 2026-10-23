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Juunioride laskesuusahooaeg algab lõunanaabrite juures

Laskesuusatamine
Estere Volfa võistlustules Otepääl
Estere Volfa võistlustules Otepääl Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Laskesuusatamine

Rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU juunioride karikasari alustab jaanuaris uut hooaega Lätis Madonas.

Lõunanaabrite juures Madonas võisteldi ka eelmisel hooajal, siis toimus võistlus MK-hooaja kolmanda osavõistlusena 12.-17. jaanuaril. Seekord algab hooaeg kuu hiljem ning esimene etapp toimub 11.-17. jaanuarini just Lätis.

1.-7. veebruarini võisteldakse IBU juunioride karikasarja raames Itaalias Val Ridannas, siis 22. veebruarist 1. märtsini juunioride maailmameistrivõistlustel Poolas Szklarska Porebas ning kohe pärast seda Slovakkias Brezno-Osrblies.

Lõunanaabritele anti au hooaja avavõistlus korraldada suuresti seetõttu, et neidude seas teenis MK-hooaja kindla üldvõidu Estere Volfa ja Elza Bleidele oli kokkuvõttes üheksas; noormeestest tuli Rihards Lozbers tänavu juunioride maailmameistriks.

Eesti laskesuusatamise järelkasvukoondist juhendavad Martin Gultvedt Winger ning Kalev Ermits. Parima Eesti sportlasena oli eelmise hooaja kokkuvõttes Daniel Varikov 26., Jakob Kulbin oli 31., ent võistles siis ka täiskasvanute konkurentsis. Neidudest sai Kretel Kaljumäe MK-hooaja kokkuvõttes 59. koha.

Toimetaja: Anders Nõmm

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