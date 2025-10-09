Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

Reedel algavad iga-aastased MK-etapid, kus oktoobrikuu nädalalõppudel võtavad USA-s ja Kanadas lühirajal mõõtu maailma tippujujad. Eestlastest on kõigil kolmel etapil stardis Ralf Tribuntsov. Ühel MK-etapil võistlevad Jefimova, Christopher Palvadre ja Georg Filippov.

Esimesel etapil, mis toimub Carmelis 10.-12. oktoobrini astuvad võistlustulle Jefimova, Tribuntsov ja Palvadre.

Suvel Põhja-Carolina ülikooli siirdunud ujumistäht Eneli Jefimova rääkis, et on ülikoolieluga hästi kohanenud. "Algus oli raske – pidin harjuma kiire elutempo, varasemast intensiivsemate treeningute ja ülikooliga. Nüüd tunnen, et olen oma koha leidnud. Mul on suurepärane klapp treener Stefani Wendelschaeferiga ja minu tiimikaaslastega. Olen siinsete treeningtingimustega ka väga rahul," muljetas 18-aastane Jefimova Eesti Ujumisliidu pressiteates.

Carmelis kõigil rinnuliujumise distantsidel startiva Jefimova jaoks on MK-etapp vormikontroll keset treeningprotsessi. "Teeme praegu tugevat trenni ja tahan näha, kuidas esimesed poolteist kuud USAs mulle mõjunud on. Mul on endal põnev näha, mis seisus ma olen," jagas Euroopa meister oma mõtteid enne hooaja esimest võistlust.

2023. aastal võitis Jefimova Berliini MK-etapil 100 meetri rinnuliujumise ja oli 50 meetri rinnuliujumises teine. Carmelis on ta oma põhialadel 50 ja 100 meetri rinnuliujumises ülesandmiste põhjal esimese ajaga.

Kõigil etappidel osalev Ralf Tribuntsov on esimesel etapil üles antud 50 ja 100 meetri seliliujumises, 50 meetri vabaujumises ja 100 meetri kompleksujumises.

Septembri lõpus Helsingis püstitas 31-aastane Tribuntsov lühiraja Eesti rekordid 100 meetri kompleksujumises ja 50 meetri seliliujumises. "Pärast Soome võistlust oli natuke tervisega probleeme, aga õnneks ei pidanud seetõttu treeninguid katkestama. Võib-olla tegigi see kergem nädal hoopis head, sest nüüd on ees kolm rasket nädalat võistlemist," analüüsis EM-i finalist.

Mullu MK-etappidel finaali murdnud Tribuntsov on tänavu 50 meetri seliliujumises ülesandmiste põhjal neljanda ajaga ning ka teistel aladel kuulub kaheksa parima hulka ja sihib finaalipääsu. Tribuntsov ootab tippudega võistlemist ja soovib ujuda esikolmikusse. "Mingit taktikat mul ei ole – tahan olla iga stardiga aina kiirem."

Kõigil rinnuliujumise distantsidel stardib ka 22-aastane USAs Oaklandi ülikoolis õppiv Christopher Palvadre, kes näitas suvel head kiirust 50 meetri basseinis, täites järgmisel aastal augustis toimuva EM-i normatiivid. Berliinis toimunud ülemaailmsetel üliõpilasmängudel püstitas Palvadre uued isiklikud nii 50 kui ka 100 meetri rinnuliujumises ning loodab sama heas hoos olla ka sel nädalavahetusel.

MK-etappidel saab stardis näha maailma paremikku, kellest nimekamad on mitmekordsed olümpiavõitjad ja maailmarekordiomanikud prantslane Leon Marchand, britt Adam Peaty ja kanadalanna Summer Mcintosh.

Võistlust vahendab otse Eurovision Sport. Eelujumised algavad Eesti aja järgi kell 17.00 ja finaalid öösel kell 1.00.

MK-etapid ja nendel osalevad Eesti ujujad:

10.–12. oktoober – Carmel, Indiana, USA: Jefimova, Tribuntsov, Palvadre

17.–19. oktoober – Westmont, Illinois, USA: Tribuntsov, Filippov

23.–25. oktoober – Toronto, Kanada: Tribuntsov