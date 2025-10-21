X!

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

Talisport
Aleksandr Bolšunov
Aleksandr Bolšunov Autor/allikas: SCANPIX/imago images/Lehtikuva
Talisport

Rahvusvaheline suusaliit FIS otsustas teisipäeval toimunud nõukogu koosolekul Venemaa ja Valgevene sportlased ka algaval olümpiahooajal rahvusvahelistelt võistlustelt eemale jätta.

"Sportlased peavad olema meie vestluste keskmes, vabad poliitilisest survest ja mõjust," kirjutas FIS eelmisel nädalal alaliitudele saadetud kirjas. "Ükski maailma sportlane ei ole valinud, kuhu ta on sündinud. Seetõttu peame kõiki sportlasi toetama ja tagama, et neid ei kasutata poliitiliste relvadena. Meie ühine eesmärk peab olema, et see otsus langetatakse ausalt ja austusega," lisas alaliit.

Teisipäevasel nõukogu koosolekul otsustati siiski, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa rahvusvahelistele võistlustele naasta ja seeläbi ei saa nad ka neutraalsete sportlastena kvalifitseeruda Milano Cortina olümpiamängudele.

"Usun, et see on õige otsus," kommenteeris NRK-le Norra murdmaasuusataja Johannes Hösflot Kläbo. "Usun ja olen kaua uskunud, et Venemaa sportlasi ei tohiks võistlema lubada niikaua, kuni sõda Ukrainas kestab. Kui agressioonisõda lõppeb, on lood teised, aga minu arvamus on, et FIS on langetanud õige otsuse," lisas murdmaatäht.

Uudis täieneb.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

20:26

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

19:57

Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

19:42

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

19:40

Karelson kaotas U-23 MM-il poolfinaalis tuttavale ukrainlasele Uuendatud

19:31

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal

18:47

Lajal tegi venelase vastu elu põnevaks, aga pääses ikkagi teise ringi

17:17

Nõmme Kalju sõlmis meeskonna kapteniga uue lepingu

16:45

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

16:13

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

15:41

Eesti veemotosportlased tõid Itaaliast koju kaks maailmameistritiitlit

laskesuusatamine

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

jäähoki

11:59

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

20.10

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

18.10

Ovetškin avas väravaarve ja Capitals pikendas võiduseeriat

18.10

Olümpia jäähokiareeni valmimine viibib, testvõistlused lükati edasi

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

suusatamine

20.10

Pulles teeb sel hooajal rohkem distantsisõite: ma ei taha olla üksluine

18.10

Olümpiakohta sihtiv Kalev: 10 km vabatehnika on suur eesmärk

17.10

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

27.09

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

27.09

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

iluuisutamine

19.10

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

16.10

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

11.10

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

mäesuusatamine

02.10

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

24.09

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

19.09

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

16.09

Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

jääkeegel

20.10

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo