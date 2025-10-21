FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

"Sportlased peavad olema meie vestluste keskmes, vabad poliitilisest survest ja mõjust," kirjutas FIS eelmisel nädalal alaliitudele saadetud kirjas. "Ükski maailma sportlane ei ole valinud, kuhu ta on sündinud. Seetõttu peame kõiki sportlasi toetama ja tagama, et neid ei kasutata poliitiliste relvadena. Meie ühine eesmärk peab olema, et see otsus langetatakse ausalt ja austusega," lisas alaliit.

Teisipäevasel nõukogu koosolekul otsustati siiski, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa rahvusvahelistele võistlustele naasta ja seeläbi ei saa nad ka neutraalsete sportlastena kvalifitseeruda Milano Cortina olümpiamängudele.

"Usun, et see on õige otsus," kommenteeris NRK-le Norra murdmaasuusataja Johannes Hösflot Kläbo. "Usun ja olen kaua uskunud, et Venemaa sportlasi ei tohiks võistlema lubada niikaua, kuni sõda Ukrainas kestab. Kui agressioonisõda lõppeb, on lood teised, aga minu arvamus on, et FIS on langetanud õige otsuse," lisas murdmaatäht.

Uudis täieneb.