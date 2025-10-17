FIS küsis tähtsa koosoleku eel liikmesriikidelt Vene küsimuses arvamust

Septembri lõpus rääkis rahvusvahelise olümpiakomitee ROK-i uus president Kirsty Coventry, et sport peaks olema kõigile avatud ning et sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad. Teisipäevase juhatuse koosoleku eel, kus agressorriikide sportlaste küsimust arutatakse, saatis FIS alaliitudele eelmisel nädalal kirja, kus korrati sarnaseid mõtteid.

"Sportlased peavad olema meie vestluste keskmes, vabad poliitilisest survest ja mõjust," kirjutas FIS. "Ükski maailma sportlane ei ole valinud, kuhu ta on sündinud. Seetõttu peame kõiki sportlasi toetama ja tagama, et neid ei kasutata poliitiliste relvadena. Meie ühine eesmärk peab olema, et see otsus langetatakse ausalt ja austusega."

NRK ja SVT teatel lisas FIS kirja lõppu küsitluse, kus alaliitudel oli võimalik vastata, kas rahvusvaheline alaliit peaks Venemaa ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele lubama. "Kõik vastused on rangelt salajased, neid ei avalikustata ning neid kasutatakse vaid FIS-i sisesteks aruteludeks," lisas FIS kirjas.

NRK kirjutab, et pole teada, kuidas küsitlust teisipäevasel koosolekul kasutatakse. Norra ja Rootsi alaliidud on ringhäälingute vahendusel oma seisukohta toonitanud. "Olukord ei ole muutunud, kui ehk halvemuse poole ja meie positsioon ei ole samuti erinev - me ei taha Venemaa sportlasi tagasi. Pole küsimustki, mida selles küsimuses arvame," rääkis NRK-le Norra alaliidu president Tove Moe Dyrhaug.

"See kiri tekitas meis veidi üllatust, sest see on juhatuse otsus ning juhatus otsustab järgmisel nädalal. Ilmselt oli see saadetud, kompamaks liikmesriikide arvamust ning tõenäoliselt kommenteeritakse seda kohtumisel, aga see ei muuda meie arvamust," lisas Dyrhaug.

"Rootsi ei ole oma positsiooni muutnud; me arvame sama, mida kogu aeg ning seda oleme ka FIS-iga jaganud - et Venemaa ja Valgevene sportlased ei peaks rahvusvahelistel võistlustel osalema," lisas Rootsi suusaliidu peasekretär Pernilla Bonde SVT vahendusel.

Isegi juhul, kui agressorriikide sportlased lubataks teoreetiliselt Milano-Cortina olümpiamängudele, poleks tõenäoline, et Venemaa suurimad murdmaatähed seal osaleks: OM-il neutraalse lipu all võistlema pääsevad sportlased ei tohi muu hulgas olla seotud oma riigi relvajõudude või julgeolekuorganitega, aga kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov on näiteks Venemaa rahvuskaardi kapten. Samuti on Soome suusaliidu president Sirpa Korkatti varem kinnitanud, et Venemaa sportlasi pole novembris Rukal toimuvale MK-etapile oodatud.