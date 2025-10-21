X!

Suusaliidu tegevjuht: ei olnud kindlust, kummale poole otsus langeb

Talisport
Kristjan Koll
Kristjan Koll Autor/allikas: ERR
Talisport

Rahvusvaheline Suusaliit FIS otsustas teisipäeval Venemaa ja Valgevene sportlased ka edaspidi rahvusvahelistelt võistlustelt eemale jätta. Eesti suusaliidu tegevjuhi Kristjan Kolli sõnul langetati ainuõige otsus.

"Lühidalt võib asja kokku võtta nii, et FIS-i nõukogu tegi ainuõige otsuse, mida antud hetkel teha sai," kinnitas Koll telefoniintervjuus ERR-ile.

"Ega enne tänast otsust ei olnud kindlat indikatsiooni, kuhupoole see otsus võib langeda. Oli teatavaid sisemisi lekkeid, sisediskussioone, et võib tulla otsus, et neid mitte lubada, aga ühtegi garantiid ei tulnud. Omalt poolt jälgisime seda pingsalt," sõnas Koll.

Kolli sõnul suhtles Eesti alaliit enne tähtsat koosolekut aktiivselt nii Skandinaavia kui Kesk-Euroopa riikidega. "Tegime mõlemas suunas oma positsiooni selgeks ja palusime ka suurematelt riikidelt abi, et meie sõnum ikka FIS-i nõukogu liikmetele kohale jõuaks," ütles ta.

Seda, millisel määral Eesti ja teiste Venemaa naaberriikide seisukoht FIS-i otsuses mingit rolli mängis, Koll öelda ei oska. "Seda on väga raske spekuleerida, sest midagi rohkemat meieni jõudnud pole, kui et venelasi ei lubata osalema ka neutraalsete sportlastena kvalifikatsioonivõistlustele ja seeläbi ka olümpiamängudele. Kindlasti lähipäevad annavad meile natuke ka tagasisidet selles osas, kuidas keegi asju nägi ja kas ning kui palju meie tegevust ja arvamusi kuulda võeti."

Toimetaja: Anders Nõmm

