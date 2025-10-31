Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) rahuldas osaliselt Venemaa kelgutamisliidu kaebuse rahvusvahelise kelgutamisliidu (FIL) juunikuise otsuse peale ning alaliit peab nüüd hindama, kas agressorriigi sportlased saaksid neutraalsete sportlastena võistlustulle naasta.

Rahvusvaheline kelgutamisliit otsustas juunis pikendada Venemaa ja Valgevene sportlaste võistluskeeldu ning ühtlasi kehtestati toona, et agressorriikide sportlastele ei anta võimalust osaleda ka neutraalse lipu all. Venemaa kelgutamisliit ja kuus sportlast kaebasid need otsused CAS-i edasi ning soovisid mõlema otsuse kohest tühistamist.

CAS arutas reedel Vene sportlaste kaebust ning määras, et rahvusvahelise kelgutamisliidu põhjendus, et Venemaa sportlaste võistlustele lubamine tekitaks turvariski, pole sobilik.

CAS tühistas rahvusvahelise alaliidu otsuse agressorriikide sportlased täielikult võistlustelt kõrvale jätta ning määras, et alaliit peab nüüd hindama, kas sportlased kvalifitseeruksid võistlema nn neutraalsete sportlastena. Venelaste taotlus koheselt võistlustulle naasmiseks lükati aga tagasi. Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhiste järgi saavad sportlased osaleda võistlustel neutraalsetena, kui nad ei ole avalikult toetanud Venemaa sissetungi Ukrainasse ja ei ole seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega. Neutraalsed sportlased ei tohi kasutada võistlustel oma riigi sümboolikat (lipp, vapp, hümn).

Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremoonia leiab aset 6. veebruaril ja kuivõrd neutraalse staatuse määramiseks läheb tavapäraselt omajagu aega, ei jää Venemaa sportlastele tõenäoliselt piisavalt aega, et olümpiale kvalifitseeruda. Samas saaksid nad teistel rahvusvahelise kelgutamisliidu võistlustel osaleda.

Lisaks arutati spordikohtus Venemaa kiiruisutaja Darja Katšanova kaebust rahvusvahelise uisuliidu (ISU) suhtes. 28-aastane venelanna taotles samuti kohest võistluskeelu peatamist, kuid CAS jättis selle jõusse, sest Katšanova kuulub Venemaa armee spordiklubisse ehk CSKA-sse.