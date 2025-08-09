Aigro pääses suvisel GP-etapil teise hüppevooru

GP-sari sai keerulise alguse, kui suur osa võistlejaid ei läbinud uuendatud hüppekombinesooni kontrolli, mis võeti kasutusele pärast Trondheimi MM-il aset leidnud Norra hüppajate skandaali. Norra koondise juht Jen-Erik Aalbu ütles enne võistlust, et ligi 20 protsenti võistlejatest ei läbinud tehnilist kontrolli.

Laupäeva pärastlõunal sai võistlus siiski alguse ning mullu MK-sarjas 23. koha pälvinud Artti Aigro sooritas kvalifikatsioonis 115-meetrise õhulennu, millega teenis 80,6 punkti ning kokkuvõttes 17. koha. Edasipääsu tagas ka 19-aastane Andero Kapp, kes sai oma 104,5 meetri pikkuse hüppe eest 49,4 punkti ning 46. koha.

Aigro sooritas lõppvõistluse avavoorus 108,5-meetrise hüppe, millega kogus 93,8 punkti ja tagas koha 30 parema seas. Kapp sooritas 100,5 meetri pikkuse õhulennu ning pälvis 80,7 punktiga 42. koha, teise vooru pääses 30 võistlejat.

Teises voorus maandus Aigro 118 meetri peal (124,4 punkti) ning saavutas võistluse kokkuvõttes 218,2 punktiga 20. koha.

Esikoha pälvis Trondheimi MM-il kombinesooniskandaali sattunud Marius Lindvik, kes kogus 277,7 punkti. 27-aastane norralane polnud võistelnud pärast 8. märtsi, mil Norra koondise pettus avalikuks sai. Teise koha sai sakslane Philipp Raimund 272,3 punktiga, pjedestaalile mahtus veel 271,4 punkti kogunud jaapanlane Sakutaro Kobayashi.

Courchevelis peetakse pühapäeval veel üks võistlus.