Võimas rekordiparandus andis Nesterovile juunioride GP-l kümnenda koha

Iluuisutamise juunioride GP-hooaja teisel etapil Riias parandasid Eesti noored uisutajad isiklikke rekordeid. Meeste üksiksõidus saavutas Ilya Nesterov kümnenda koha ja naiste üksiksõidus oli Elizabeth Nõu 15. kohal.

Nesterov kogus kahe kava kokkuvõttes 180,42 punkti ja parandas oma eelmist paremat tulemust pea kolmekümne punktiga. Nesterov oli lühikavas 54,90 punktiga 15.

Eriti hästi õnnestus aga vabakava, mille eest kohtunikud andsid Jekaterina Nekrassova õpilasele 125,52 punkti. See oli vabakavas kuues tulemus ja aitas Nesterovil võistluse lõpetada kümnendal kohal.

Meeste üksiksõidu võitis Habin Choi Koreast 246,41 punktiga. Ka teine koht läks Koreasse Jaekeun Leele 229,77 punktiga. Kolmanda koha sai Ean Weiler Šveitsist 221,73 punktiga.

Parima tulemuse rahvusvahelistel võistlustel tegi ka Elizabeth Nõu, kes sai naiste üksiksõidus 138,61 punkti. Svetlana Varnavskaja õpilane hoidis pärast lühikava 14. kohta. Lühikava punktid 50,54 on samuti tema karjääri parim esitus ISU võistlustel.

Vabakavas sai Nõu reede õhtul 88,07 punkti, mis oli kolmekümne kuue võistleja seas vabakava kuuteistkümnes tulemus. Kokkuvõttes langes Nõu ühe koha võrra ja lõpetas võistluse viieteistkümnendana.

Juunioride GP etapi võitjaks tõusis vabakavaga lühikava järel teisel kohal olnud selle aasta juunioride MM-hõbe Hana Bath Austraaliast (209,07p). Ta edestas lühikava järel juhtinud Mei Okadat Jaapanist, kes kogus 205,47 punkti. Kolmandale poodiumi astmele jõudis Yihan Wang 195,03 punktiga.