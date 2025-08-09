X!

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

Suusahüpped
Benjamin Östvold
Benjamin Östvold Autor/allikas: SCANPIX / AP
Suusahüpped

Prantsusmaa suusakuurordis Courchevelis tehakse sel nädalalõpul algust suusahüppajate suvise GP-sarjaga, mida saatsid aga põrumised hüppekombinesoonide kontrollis.

Norra ajalehe Dagbladeti teatel ei saanud kontrollist läbi hüppajad näiteks Soome, Itaalia ja Ameerika Ühendriikide koondistest. Üks koondis olevat eemaldatud koguni tervikuna.

Aga ka Soome koondisest pääseb nädalavahetusel hüppama üksnes Vilho Palosaari. Kolm Antti Aalto, Eetu Nousiainen ja Kasperi Valto peab piirduma kaasaelamisega koondisekaaslasele.

Seoses eelmise talve skandaaliga on mõistagi erilise tähelepanu all Norra suusahüppekoondis, kelle liige Benjamin Östvold diskvalifitseeriti samuti kogu nädalavahetuseks.

"Mul ei ole kõiki numbreid, aga ma arvan, et umbes 20 protsenti hüppajatest ei saanud tehnilisest kontrollist läbi," lausus Norra koondise juht Jen-Erik Aalbu Dagbladetile.

Üldiselt võib siiski eeldada, et tegemist pole tahtlike petmiskatsetega, vaid pigem kahe hooaja vahel muutunud reeglistikuga harjumisega. "Tundub, et uute reeglitega on keeruline kohaneda," lausus Norra koondise peatreener Rune Velta laupäeva hommikul.

Laupäeva hommikul toimuvaks treeninguks ja kvalifikatsiooniks on üles antud 57 suusahüppaja nimed. Teiste seas kuuluvad sinna ka eestlased Artti Aigro ja Andero Kapp.

Mullu MK-sarjas kümne parema hulgas lõpetanud sportlastest teevad kaasa vaid šveitslane Gregor Deschwanden ja norralane Johann Andre Forfang, kes oli üks eelmisel hooajal kombinesooni manipuleerimise tõttu võistluskeelu saanud hüppajatest.

Toimetaja: Siim Boikov

