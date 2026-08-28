Maailma edetabelis 11. kohale tõusnud Selevko esines USA iluuisutamisõhtul

Kahekordne olümpialane Aleksandr Selevko astus neljapäeval USA-s Massachusettsi osariigis Norwoodis toimunud Summer Sizzleril üles külalisesinejana. Eduka hooajaalguse järel on Selevko tõusnud ka maailma edetabelis 11. kohale.

Summer Sizzler oli Bostoni iluuisutamisklubi ja USA iluuisutamisliidu korraldatud üheõhtune show, kus tutvustati uue hooaja kavasid. Selevko oli ürituse erikülaline ning õhtu ainus mitteameeriklasest iluuisutaja.

Eestlane esitas oma 2026/27 hooaja lühikava "Dirty Diana". Sama kavaga võistles ta juba augusti alguses Norwoodis toimunud Cranberry Cupil, kus teenis kindla esikoha. Selevko kogus kahe kava peale 246,15 punkti, edestades ameeriklast Daniel Martynovit 24,77 punktiga.

Summer Sizzleri järel avaldatud ülevaate järgi ütles Selevko, et "Dirty Diana" muusikavaliku pakkus talle treener Olga Ganicheva. Eestlane tunnistas, et esialgu talle valitud muusika ei meeldinud, kuid aja jooksul hakkas ta seda hindama.

Summer Sizzleril astusid üles ka mitmed USA tipud. Õhtu peaesineja oli 2026. aasta olümpiavõitja Alysa Liu, kes esitas oma populaarse "Stateside" kava. Liu on otsustanud küll 2026/27 võistlushooajast pausi võtta, kuid jätkab esinemist show'del. Samuti näitas oma uut lühikava endine USA meister Isabeau Levito.

Selevko jaoks on hooaeg alanud edukalt. Lisaks Cranberry Cupi võidule tõusis ta maailma edetabelis 11. kohale, mida eestlane jagas ka oma sotsiaalmeedias.

Selevko treenib Norwoodis The Skating Club of Bostonis ning jätkab seal ettevalmistusi uueks hooajaks. Rahvusvahelise uisuliidu andmetel on tema senine karjääri parim kogusumma 270,42 punkti, mille ta teenis 2026. aasta märtsis maailmameistrivõistlustel.