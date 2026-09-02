Rooba ja Kombe koduklubid alustasid Soomes hooaega kaotusega

KooKoo läks teisipäeval võõrsil vastamisi Turku TPS-iga, kodumeeskond võitis kohtumise 4:2, kirjutab Delfi Sport.

Esimene periood jäi viiki 2:2, teisel kolmandikul viskas Lukas Haudum võõrustajad uuesti ette ning viimasel perioodil vormistas Lars Bryggman võidu. KooKoo poolelt kolmandasse viisikuse kuulunud Rooba teenis mänguaega ligi 17 minutit.

Hooaeg algas kaotusega ka Kristjan Kombe leivaisa Kuopio KalPa jaoks, kui võõrsil jäädi Kiekko-Espoole alla 1:5. Eestlane koosseisu ei kuulunud. KalPa kohtub teises voorus Mikkeli Jukuritiga, KooKood ootavad järgmisena ees kaks Meistrite liiga matši Herning Blue Foxi (Taani) ja Frolunda (Rootsi) vastu.