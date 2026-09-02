X!

Rooba ja Kombe koduklubid alustasid Soomes hooaega kaotusega

Jäähoki
Robert Rooba (nr 88).
Robert Rooba (nr 88). Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Septembri esimesel päeval algas Soome jäähoki meistriliiga uus hooaeg. Eesti koondise kapteni Robert Rooba koduklubi, kevadel hõbeda võitnud Kouvola KooKoo alustas uut hooaega kaotusega.

KooKoo läks teisipäeval võõrsil vastamisi Turku TPS-iga, kodumeeskond võitis kohtumise 4:2, kirjutab Delfi Sport.

Esimene periood jäi viiki 2:2, teisel kolmandikul viskas Lukas Haudum võõrustajad uuesti ette ning viimasel perioodil vormistas Lars Bryggman võidu. KooKoo poolelt kolmandasse viisikuse kuulunud Rooba teenis mänguaega ligi 17 minutit.

Hooaeg algas kaotusega ka Kristjan Kombe leivaisa Kuopio KalPa jaoks, kui võõrsil jäädi Kiekko-Espoole alla 1:5. Eestlane koosseisu ei kuulunud. KalPa kohtub teises voorus Mikkeli Jukuritiga, KooKood ootavad järgmisena ees kaks Meistrite liiga matši Herning Blue Foxi (Taani) ja Frolunda (Rootsi) vastu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jäähokiuudised

13:56

Rooba ja Kombe koduklubid alustasid Soomes hooaega kaotusega

31.08

HC Panter võitis mõlemad kontrollkohtumised

31.08

Team Eesti U-16 võitis Tallinnas peetud nelja rahvuse hokiturniiri

29.08

HC Panter valmistub uueks OHL-i hooajaks kahe kontrollkohtumisega

29.08

Colorado sõlmis kanadalasega ajalooliselt suure lepingu

21.08

USA hokimees sai kokaiini tarvitamist näidanud dopinguproovi järel võistluskeelu

31.07

Venemaa ja Valgevene jäävad ka järgmisel hooajal jäähoki MM-idelt eemale

29.07

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

24.07

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

03.07

Edmonton Oilers tugevnes äsja Stanley karika võitnud väravavahiga

03.07

Aleksandr Ovetškin otsustas karjääri jätkata

29.06

Eesti jäähokiliidu juhatuse liige kandideerib IIHF-i presidendiks

27.06

Leedu sai üle mitmete aastate NHL-i mängija

27.06

Maple Leafs valis esimesena McKenna, Läti jäähokil oli märgiline öö

23.06

Norra hokisangar liitub KHL-i klubiga

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

13:53

Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

12:21

Jalgpalli noortekoondis andis Saksimaa vastu kahel korral eduseisu käest

11:56

Eesti ringrajasõitjad kerkisid Balti MV etapil pjedestaalile

11:27

Eesti trikirattur saavutas kõrgetasemelisel võistlusel kuuenda koha

10:48

Shein pääses väljakule mängu lõpus, aga Portsmouth kaotas jälle

10:30

Eesti kardisportlased sõitsid Lätis esikolmikusse

09:52

Kahe silla jooks toob Pärnusse Eesti pikamaajooksu tipud

09:09

Zverev alustas USA lahtiseid ligi viietunnise maratonmänguga

09:08

Oktoobris jõuab kinodesse dokumentaalfilm odaviskaja Magnus Kirdist

08:50

Bigbank/Kalev sõlmis lepingu Carlos Jürgensiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo