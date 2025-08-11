Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

Päev varem 20. koha saanud Aigro pühapäeval teise hüppevooru ehk 25 parema sekka ei pääsenud, kui tema esimese vooru õhulend kandus 117 meetri peale ja andis talle 104,7 punkti. Andero Kapp oli 49 tulemuse kirja saanud mehe seas 108 meetri ja 81,7 punktiga 47.

Esimese hüppevooru järel hoidis esikohta legendaarne šveitslane, suvel 44. sünnipäeva tähistanud Simon Ammann(125 meetrit, 128,1 punkti), kuid teise hüppevooru järel tuli tal leppida 12. kohaga. Võidu teenis austerlane Niklas Bachlinger (128 m + 130 m; 139,4 p), kes edestas 1,9 punktiga Philipp Raimundit.

"Hüpped on praegu suhteliselt kehvad, olen vaeva näinud, et treeneritega omaks saada ja õppinud nende käekirja lugema, mis on natuke raskem kui eelmisel hooaegadel. Põhieesmärk anda FIS-ile uued mõõdud sai siin tehtud, nüüd on suve eesmärk võimalikult palju treenida ja õppida treenerit hästi kiiresti tundma, et saaks talveks hea klapi," kommenteeris Aigro.