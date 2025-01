Laine: minu tippkiirus on väga hea, aga ta ei ole stabiilne

Tormis Laine on saavutanud uuel tasemel sõidukiiruse ja nüüd on vaja tööd teha, et valitseda sellel uuel kiirusel tehnikat .

24-aastane mäesuusataja Tormis Laine saab üldfüüsilises trennis teha palju kordusi. Mägedes alaspetsiifilist treeningut tehes on lood aga teised. "Suusatrennidel teeme tavaliselt neli kuni kaheksa sõitu ja see oleneb sellest, kui raske on treeningrada, kui pikk ja väsitav," lausus Laine ERR-ile.

Käesoleva hooajaga täiesti uuele tasemele tõusnud Laine on üha enam õppinud usaldama enesetunnet ja tunnetama oma keha. "Viimasel ajal ma olen selle üle uhke, et ma usaldan iseenda enesetunnet järjest rohkem ja rohkem," lausus ta.

"Kui ma tunnen ennast väsinuna, siis ma teengi järjest rohkem sõite. Kui tunnen, et energiat ei ole, siis ei ole see, et oh nüüd sai kuus sõitu tehtud, kõik teised on lõpetanud, et ma lõpetan ka ära. Kui tunnen, et energiat on, siis üritan ikkagi võimalikult palju sealt kivist vett välja pigistada."

11. eluaastast alates Austrias treeniva Laine sõnul on ta palju tööd teinud, et olla slaalomis ja suurslaalomis oluliselt kiirem.

"Minu tippkiirus või selline puhas kiirus on väga hea ja on juba olemas, aga ta ei ole stabiilne," lausus Laine. "Ta ei ole selline, et ma suudaks terve raja vältel alla tuua seda kiirust ja ma ei suuda seda ka iga sõit näidata."

Esimese Eesti mäesuusatajana sel hooajal MK-sarja punktikohale jõudnud Laine on nüüd punkte teeninud kuuel võistlusel. Heade tulemuste välja sõitmiseks on vaja lihvida uuel kiirusel tehnika valitsemist. "Tuleb nende uute kiiruste ja asjadega valmis olla," jätkas ta.

"Kui mul nüüd see kiirus on selline tekkinud, siis tundubki kõik selline, et oh ma tea, mul ei ole asi kontrolli all. Tulebki lihtsalt treeningute vältel selline rahu iseendas tekitada, et selle kiirusega ära harjuda. Et oleks tunne, et see on kontrolli all. See on ainukene viis, kuidas siis päriselt kiire olla."

Enne Austrias toimuvaid maailmameistrivõistlusi stardib Laine veel kolmel MK-etapil.