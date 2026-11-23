Tartu ja Pärnu võrkpallimeeskonnad on Balti liigat alustanud nelja võiduga neljast mängust. Kahe nädala pärast jätkavad nad võitlust eurosarjas.

Nii Pärnu VK kui ka Tartu Bigbank alustavad Euroopa võrkpalliliidu Challenge karikasarjas 1/16-duelli kodumänguga. Avaringis Bratislava Slovani üle mänginud Pärnu võõrustab Robert Viiberi ja Andres Jefanovi koduklubi Düren Powervolleyt 8. detsembril ja Šveitsi klubist Näfels jagu saanud Tartu Bigbank mängib 10. detsembril kodusaalis Serbia Topolaga. Korduskohtumised toimuvad jaanuari hakul võõrsil.

Tartu meeskonna mändžer Hendrik Rikand ütles, et teist korda Topolale eurosarjas kaotada ei soovita. 2024. aastal jäädi Serbia klubile alla duelli saatuse võõrsil otsustanud kuldses geimis.

"Me võiks kodus ära võtta igal juhul ja see tähendaks meile vähemalt kuldset geimi. On ka kuldse geimi mängimise kogemus seal saalis olemas. Ma tahaks arvata, et kaks korda järjest me eurosarjas ühele vastasele ei kaota. Kui me oleme nendega kaks korda kokku läinud, siis nüüd on meie kord. Ma usun küll, et meie meeskond on võimeline seda mängu võitma, seeriat võitma ja olema ka vajadusel favoriit," sõnas Rikand.

Oluliste euromängude korraldamine tähendab Eesti klubide jaoks suuri kulusid. "Meie õnneks on meil esimene mäng kodus, kulude mõttes õnneks. Lennupiletitega on rohkem aega sättida, aga teisest küljest on Serbiasse minek üks keeruline ettevõtmine. Eriti selisesse kohta nagu Topola. See ei ole lihtne, kulud on suured, räägime julgelt viiekohalisest arvust. Miinus on viiekohaline," rääkis Rikand.

"[Euroopa võrkpalliliidult] tuleb ainult meile jutumärkides abi, meie kodumänguks pandi Islandist ja Norrast kohtunikud, et oleks vahva neile ka lennumarsruut otsida," lisas Tartu Bigbanki mänedžer.

Enne kodust euromängu lähevad Tartu ja Pärnu 5. detsembril omavahel vastamisi Balti liigas.