Sel nädalal tehakse algust Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalidega, kui esimese mängu peavad nii Eesti Maaülikool/Embach ja Pärnu Võrkpalliklubi kui Tartu Bigbank ja Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Ainsa esiliigaklubina poolfinaali pääsenud Eesti Maaülikool/Embach kohtub seal tiitlikaitsja Pärnuga. Avamäng peetakse teisipäeval kell 19 Maaülikooli spordihoones. Korduskohtumine toimub 2. detsembril Pärnus.

Maaülikooli meeskonna peatreeneriks on sel hooajal endine tippmängija Kristo Kollo, kelle juhendamisel saadi veerandfinaalis jagu kõrgliigaklubist Audentes/Solarstone'ist. Kollo ütles enne poolfinaali, et tema meeskonna jaoks on sellega üks suur eesmärk täidetud.

Treeneritööga on endine mängumees nüüdseks harjunud. "Treeneritöö on päris tore, olen saanud seeläbi võrkpalli juurde jääda ja midagi tagasi anda. Aga samal ajal on see raske ja sööb närve, mängijana on kindlasti lihtsam platsi peal toimetada, kui treenerina väljaku ääres olla," sõnas Kollo.

"Nii palju rõõmu pole ma võrkpallist ammu tundud nagu pärast poolfinaali pääsemist, see läks korda ja hinge. Kui loosi nägin, ütlesin kohe meeskonnale, et karika poolfinaali jõudmine on meie hooaja esimese poole suurim eesmärk. Nüüd sai see tehtud ja mehed saavad oma töö vilju nautida, mingeid pingeid ma neile poolfinaaliks ei pane. Eriti hea meel on, et nooremad saavad ka kõrgemat taset tunda ja Pärnu vastu väärt kogemuse. Olen kindel, et Rainer Vassiljev tuleb mängule täie tõsidusega ja mingit allahindlust ei tee, peame olema valmis võitlema," lisas peatreener.

Pärnu meeskonna juhendaja Rainer Vassiljev kinnitas Kollo sõnu ning mingit allahindlust ei tee. "Esiliiga klubi kohta on lihtsalt keerulisem videomaterjali saada, aga midagi oleme ikka saanud ja sellega toimetanud. Lõpuks on tegu karikavõistluste poolfinaaliga ja see on see, millest me lähtume ning mõistagi läheme mängule täie keskendumisega. Enne poolfinaali võitu pole kellelgi finaalipileteid," sõnas Vassiljev.

"Maaülikoolil on meeskonnas kogenud mehi, kes kõik meistriliigast läbi käinud ja eks nemad seda raskust seal kannavad. Palju sõltub Hergo Hansmanist, kes aastaid Tartus mänginud. Suures rollis on ka Siim Päid ja Mattias Rahuoja ning Pärnus mänginud Allar Keskülla," loetles treener. "Eurosarja eel oli meil mõningaid muresid, aga Gardo Maruste (Pärnu meeskonna füsioterapeut - toim) tegi head tööd ja saime asjad kontrolli alla. Pärast eurosarja reisi saime ka pisut puhata ja eilsest oleme taas toimetanud."

Võru Barruse ja Tartu Bigbanki vahelise paari avamäng toimub neljapäeval Võrus. Kordusmäng peetakse 3. detsembril Tartus.