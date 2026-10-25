Laine jäi MK-hooaja avastardil teisest laskumisest kaugele

Stardinumbriga 60 rajale läinud Laine jõudis Söldenis finišisse ajaga 55,28, mis andis talle 65 aja kirja saanud mehe seas 56. koha. Viimasena pääses 30 parema sekka ehk teisele laskumisele sakslane Anton Grammel ajaga 54,03.

Esimese laskumise kiireim oli Brasiiliat esindav Lucas Pinheiro Braathen 52,40-ga, ehk Laine kaotas talle 2,88-ga. Olümpiavõitja järel oli teine šveitslane Loic Meillard (+0,24) ja kolmas austerlane Stefan Brennsteiner (+0,49).

"Alates 2019. aastast ei ole Söldenis keegi numbriga üle 50 kolmekümne parema sekka sõitnud," märkis Laine treener Hugh Brooks nädala alguses. "Tormisele aga seesugune järsk rada meeldib ja sobib. Kui olud peavad, on võimalik palju ära teha." Pühapäeval sai sellega hakkama numbri all 55 startinud soomlane Eduard Hallberg.

Laine sõnul olid rajaolud kolme viimase aasta parimad. "Nii palju kõrgete stardinumbritega sõitjaid pole pikemat aega 30 sekka jõudnud. Hea vormi juures oleks edasipääs kindlasti võimalik olnud," kommenteeris ta pärast avalaskumist.

Sportlase sõnul alustas ta sõitu tugevalt, järsu peal tuli paar väiksemat viga sisse, kuid lõpus lamedale osale sai ta hoo kaasa ja see osa sujus taas hästi. "Teine sektor ehk järsk osa oli kohutavalt aeglane. Sellel osal andis tunda, et suvi on olnud raske," analüüsis Laine. "Isegi kui lähen julgelt ja enesekindlalt peale, ei ole tunnetus ja enesekindlus veel nii sees ja iseenesestmõistetav ja pöördun tagasi uuesti vanade halbade mustrite juurde," lisas ta.

Laine sõnul on plaan jätkata tööd, mida pärastUus-Meremaalt naasmist alustatud sai: kinnistada lihtsamatel nõlvadel tehtud tööd ning seejärel treenida ka järsematel nõlvadel. "Kaks aastat tagasi ning ka eelmise hooaja alguses, kui olin päriselt heas vormis, oli just järsk osa minu tugev külg," rääkis ta.

Kuigi teise sõitu pääsemata jäämine Lainet ei rõõmusta, näeb ta suurt pilti. "Kui vaadata, kust ma tulen ja kui rasked olid eelmise hooaja teine pool ning suvi, siis usun tänasest tulemusest hoolimata, et olen õigel teel," ütles Laine. "Tundsin täna üle pika aja taas rõõmu stardis olemisest ja võistlemisest. Ma ei võtnud seda kohustusena, vaid tundsin tänulikkust. Eks ma tegelikult olen ju võistlushobune ja teen seda ala selleks, et end proovile panna," lõpetas ta.