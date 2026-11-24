Kodupubliku ees mänginud 76ers hakkas varakult mängutempot dikteerima ning saavutas avapoolajal mitu korda kaheksapunktilise edu, aga poolajapausiks jõudis Portland viigini. Teine poolaeg kuulus külalistele, kes läksid kolmandal veerandil kümnega juhtima ning kasvatasid otsustaval veerandil edu 22-punktiliseks. Lõpusireeni kõlades jäi tabloole Portlandi kindel 128:111 (30:32, 39:37, 32:23, 27:19) võit.

Deni Avdija viskas võidumängus 31 punkti ja jagas seitse korvisöötu, suure töö tegi ära ka Donovan Clingan, kes kogus 15 punkti ja 18 lauapalliga kaksikduubli. Vanameistrid Damian Lillard ja Jrue Holiday panustasid 18 punkti.

Philadelphia resultatiivseimaks kerkis LeBron James, kelle arvele jäi 23 punkti, kuus lauda ja kolm korvisöötu. Tyrese Maxey lisas omalt poolt 22 silma, Jaylen Brown kogus 20 punkti. 76ers mängis ilma keskmängija Joel Embiidita, kes jäi enne mängu haigeks.

Philadelphia on kogunud 14 võitu ja neli kaotust ning jätkab idakonverentsi esinumbrina. Boston Celtics, New York Knicks ja Atlanta Hawks jäävad kolme võidu kaugusele.

Läänekonverentsi tipud said öösel vastu teisipäeva võidulisa, kui San Antonio Spurs alistas võõrsil Sacramento Kingsi 123:107 (19:28, 41:23, 32:23, 31:33) ja Los Angeles Lakers kodus Utah Jazzi 109:94 (30:20, 23:22, 25:35, 31:17).

Spurs teatas poolteist tundi enne mängu, et nii Victor Wembanyama kui ka De'Aaron Fox jätavad kohtumise vigastuse tõttu vahele, lisaks neile on väljas ka Dylan Harper. Sacramento vastu võttis vastutuse enda peale Stephon Castle, kes kogus 28 punkti, 11 korvisöötu ja kaheksa lauda. Julian Champagnie lisas omalt poolt 22 silma ja seitse lauda. Kingsi parim oli leedulane Domantas Sabonis, kelle arvele jäi 20 punkti, 12 lauda ja kaheksa resultatiivset söötu.

Lakers läks kodus Jazzi vastu teisel veerandil 17 punktiga juhtima, aga külalised jõudsid kolmandal veerandil viigini. Los Angeles leidis aga sellele vastuse ning võitis otsustava veerandi 31:17. Veduriks oli ei keegi muu kui Luka Doncic, kes viskas 28 punkti, jagas kaheksa resultatiivset söötu ja haaras neli lauapalli.

Nii Spursil kui ka Lakersil on 15 võitu ja kolm kaotust, kahe võidu kaugusele jäävad Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies ja Houston Rockets.

Tulemused

Charlotte - Memphis 111:117

Toronto - Milwaukee 111:116

Minnesota - Brooklyn 142:116

Indiana - Oklahoma City 125:120

New Orleans - Phoenix 119:123 (la)

Chicago - Cleveland 122:108

Houston - LA Clippers 116:104