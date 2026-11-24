Eesti korvpallurid Simm-Marten Saadi, Stefan Vaaks ja Erik Makke tegid öösel vastu teisipäeva USA üliõpilasliigas (NCAA) hea esituse, aidates oma ülikooli võidule.

Saadi ja Central Arkansas jäid võõrsil North Florida vastu 0:12 kaotusseisu, kuid leidsid võimsa vastuse, kui skoorisid lausa 32 vastuseta punkti. Poolajapausile mindi eestlase kooli 44:23 eduseisul ning Central Arkansas seda teisel poolajal ära ei andnud, vormistades lõpusireeni kõlades 80:66 võidu.

Saadi tegi senise hooaja parima mängu, kogudes 23 minutiga 20 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 5/10, vabavisked 5/6), neli lauapalli ja neli resultatiivset söötu.

Central Arkansas on võitnud seitsmest mängust neli, järgmisena minnakse vastamisi Southwestern Christianiga, misjärel ootab ees NCAA esinumber Houston.

Võidurõõmu sai nautida ka Stefan Vaaksi kodukool Illinois, kes alistas koduväljakul Winthropi 133:83 (62:53). Eestlane jätkas oma head hooaega, kui kogus pingilt tulles 23 minutiga 22 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 4/10), neli lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike. Quentin Coleman viskas Illinois' võidumängus 35 punkti ja lisas veel seitse lauda, kuus korvisöötu ja neli vaheltlõiget. Andrej Stojakovici arvele jäi 29 punkti.

Illinois on kogunud kuus võitu ja ühe kaotuse, järgmisena mängitakse Western Kentuckyga.

Erik Makke ja Stephen F. Austin teenisid samuti võidu, kui alistasid Utah Valley 77:72 (32:32). Eestlase arvele jäi 19 minutiga 21 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 5/7, vabavisked 4/6), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja üks vaheltlõige.

Stephen F. Austin on saanud kuus võitu ja ühe kaotuse, järgmisena ootab ees SMU.