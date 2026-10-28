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Magnus Kirt hakkab juhendama Soome odaviskajat

Kergejõustik
Magnus Kirt.
Magnus Kirt. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kergejõustik

Odaviske MM-hõbe ja nüüd treenerina tegutsev Magnus Kirt hakkab juhendama Soome odaviskajat Topias Lainet.

25-aastane Laine on noorte seas võitnud mitmeid tiitlivõistluste medaleid, sealhulgas tuli 2021. aastal Tallinnas toimunud U-23 vanuseklassi EM-il kuldmedalile praeguseni kehtiva isikliku rekordiga 81.67.

Täiskasvanute tasemel ei ole oodatud läbilööki veel tulnud, mistõttu otsustas Laine, et nüüd on aeg muutusteks. Mõte Kirdiga koostööd alustada oli Laine enda idee. "Mul oli juba ammu mõte, et Kirt võiks treenerina mulle sobida. Tal olid sportlasena sarnased tugevused, mis minul. Saatsin talle hooaja lõpus sõnumi ja leppisime kokku, et proovime ära," kommenteeris Laine Soome kergejõustikuliidu vahendusel.

Esialgse plaani järgi hakkab Laine Tallinnas treenima umbes kaks nädalat kuus. Soomes olles aitab Lainet tema isa Yki, kes on poega treeninud juba mitmeid aastaid.

Kirdi käe all loodab Laine keskenduda hoojooksu arendamisele. "Kiirus on alati olnud minu tugevuseks. Täiskasvanute seas olles olen püüdnud arendada jõudu sellisele tasemele, kus see odaviskajatel peaks olema. Jõud pole kunagi olnud minu tugevam külg, aga seda on õnnestunud arendada. Nüüd, kui jõud on olemas, peavad ka jalad hakkama tööle nii nagu peaksid," sõnas Laine.

Lõppenud hooajal juhendas Kirt teiste seas Laine koondisekaaslast Oliver Helanderit.

Toimetaja: Henrik Laever

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