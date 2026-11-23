Rühmvõimlemise valitsevad Eesti meister, Tartu klubi Rütmika rühm Rebasesabad sai eelmisel kuul Bulgaarias toimunud Euroopa meistrivõistlustel kuuenda koha. Rühma kapten Mona Maasikas usub, et MM-il minnakse võistlusvaibale parema vormiga.

"Kindlasti vorm on nüüd parem, sest võibolla EM-il on ka nende vigastustega natukene meil muresid, aga nüüd oleme kõik saanud täiskoormustel treenida ja väga kindel on minna. Oleme võtnud EM-i järel kuulda erinevat tagasisidet ja tõstnud kehalist väljendust, et meie kava lugu oleks veel paremini nähtav," rääkis rühma kapten Mona Maasikas.

"Meie kava muusikaks on Arvo Pärdi "Spiegel im Spiegel". Proovimegi liigutustega väljendada peegeldumist, kava algab ja lõppeb samas kohas. See on sisemine võistlus endaga, aga algab ja lõppeb samas rahuga," lisas kapten.

Eesti parima rühma treener Liisel Perlin rõhutas, et vahepealse aja jooksul on tehtud palju tööd sünkroonsuse, sirutuste ulatuse ja hüpete võimsuse tõstmisega. EM-il riisusid koore Venemaa ja Bulgaaria rühmad.

"Võib-olla võrreldes nende tipptiimidega on meil võimalik veel sooritust hüpetes parandada. Just hüppe kõrguse ja amplituudi osas. See hüppe lend on venelastel ja Bulgaarial kuidagi eriti lennukas, aga meil seda lennukust võibolla veel nii palju pole, et see hüppevõime on asi, millega oleme siin kurja vaeva näinud ja proovinud seda arendada," selgitas rühma treener Liisel Perlin ERR-ile. "Meie alal algab hüppevõime arendamine balletitunnis labajala treeningutest ja rühma sportlased teevad eraldi harjutusi ka jõusaalis. Teeme hooaja alguses ja lõpus testid ning vaatame selle järgi täpselt, kui palju on sentimeetrites hüppevõime kasvanud."

MM-i eel on Rebasabade rühm pööranud tähelepanu kõikidele pisidetailidele, mis on olulised ala tihedas konkurentsis. "Oleme palju tööd teinud jalgade ja kogu keha venitamistega, et ulatused oleks maksimaalsemad ja saaks parema hinde. Muidugi tuleb jälgida absoluutselt kõike, et ka võistlustrikoo, meigi ja soengu juures ei läheks meil mitte midagi kaduma," kirjeldas Rebasesabade rühma kapten Mona Maasikas erinevaid olulisi nüansse, mis on punktide saamisel olulised.

Rühmvõimlemise MM, kus jagatakse nii täiskasvanute kui juunioride klassi medaleid, algas Jaapanis Osaka perfektuuris asuvas Sakai linnas esmaspäeval koondiste vastuvõtuga ja kulmineerub reedel finaalidega.