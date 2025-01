Aigro tahab hüppevormi üles leida: enesekindlus tuleb heade trennidega

Kui eelmisel hooajal kogus Artti Aigro maailma karika sarjas 66 punkti, siis tänavu, kui pool hooaega alles ees, on tal punkte kirjas juba 117.

"Arenenud olen just tehnilise poole pealt, kindlasti ka jõu poole pealt. Pigem kaldun arvama just tehnilise poole peale, kuna olen hüppetehnika natuke puhtamaks saanud võrreldes varasemate aastatega," ütles 25-aastane suusahüppaja ERR-ile.

"Näen tegelikult, et seal on veel kõva areng puudu, mis tuleb ilmselt aastatega. Aga arvan, et selline tagasilöök, mis siin sellel teisel pool turneed oli, siis tuleb sellest kõvasti üle olla," lisas ta.

Kuna Aigro on praegu tegemas karjääri parimat hooaega, siis väike tagasilöök tuli esmaspäeval lõppenud Nelja hüppemäe turneel, kus kaks viimast etappi ebaõnnestusid. Esimese analüüsi jõudis ta treeneritega enne käiku Eestisse ära teha.

"Kusjuures peale võistlust oli kiire minek lennujaama. Paar sõna ma suutsin siiski treeneritega arutada ja vead on selged. Õnneks on nüüd paar päeva Eestis ja siis tagasi trennilainele. Tuleb kõva tööd teha, et hüppevorm jälle üles leida," ütles ta.

"Kuna Saksamaa ja Austria mäed natuke erinevad, siis viga oli üldpildis selles, et üritasin hüppe otsa pealt nii kiiresti lendama minna kui võimalik, mis on üpriski vale tegevus suusahüppamisel. Seda tuleks vältida," lisas Aigro. "Natuke pikemat liigutust hüppe otsa peal, mis annaks vabadust just esimesel poolel - selle najal käib kõva töö."

Kuidas taastada Austria etappide eelne enesekindlus? "Enesekindlus tuleb heade trennidega," vastas ta. "Nüüd on võimalus poolteist nädalat treenida enne kui asume järgmisele maailma karikale. See on ka minule esmakordne, kuna ei ole tegelikult sellist pausi hooaja keskel olnud varasematel aastatel ja ma arvan, et see tuleb suureks kasuks."

Maailma karika sari jätkub 17. jaanuaril Poolas Zakopanes. Enne veebruari lõpus algavaid maailmameistrivõistluseid on suusahüppajatel kavas kokku viis etappi.