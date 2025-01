Austerlaste põnevusheitlus hüppeturneel lõppes Tschofenigi triumfiga

Kolme etapi järel oli seis äärmiselt tasavägine, sest Oberstdorfis ja Innsbruckis võitnud austerlane Stefan Kraft edestas Jan Hörli 0,6 ja Tschofenigit 1,3 punktiga.

Bischofshofeni võistluse esimese vooru järel oli Kraftil kõik kontrolli all, kuna ta asus juhtima, Hörl oli kolmas ja Tschofenig viies.

Samas õnnestus just Tschofenigil teise vooru hüpe väga hästi - 140,5 meetrit viis ta kokkuvõttes 308,6 punktiga liidriks. Hörl vastas koguni 143 meetriga, aga kaotas maandumisel ohtralt stiilipunkte ja jäi 306,5 punktiga teiseks ning turnee kokkuvõttes samuti 1,3 punktiga alla.

Tschofenig wins the Four Hills with an final jump #4Hills #SkiJumping #SkiJumpingFamily #WinterSports pic.twitter.com/X4m5nmlf2G