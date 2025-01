Aigro hinne turneele: üle "kolme" ei tahaks anda

"Üle "kolme" ei tahaks anda, kuna eesmärk oli igal hüppemäel teise vooru pääseda, mida sai tehtud ainult poolel turneel," lausus Aigro ERR-ile. "Saksa poolega võib rahule jääda ja Austria puhul peab tegema analüüsima ja ära unustama. Pool hooaega on ees ja õnneks saab veel vigu parandada ja häid tulemusi veel loodetavasti saavutada."

Esmaspäeval Bischofshofenis hüppas Aigro 125 meetrit ja teenis 124,6 punkti, millest võrdluses oma oponendi Michael Hayböckiga ei piisanud - austerlane sai kirja 138 meetrit ja 147,8 punkti. Eestlasele läks kirja 35. koht.

"Grammi võrra oli natuke parem kui eile, aga see enesekindlus on pärast Innsbrucki natuke halb," iseloomustas Aigro oma sooritust. "Nüüd on õnneks paus sees, kus saab teha trenni ja leida jälle hüppevorm üles."

Sarnaselt senisele hooajale domineerisid ka hüppeturneel austerlased. Kokku tosinast pjedestaalikohast hõivati koguni 11, turnee kokkuvõttes teeniti kolmikvõit. "Kindlasti teevad päris palju asju õigesti, kui peaaegu terve koondis on seal ees ja hõivavad kolmekesi poodiumikohad," lausus Aigro.

"Aga kui teaks, mida nad kõike nii õigesti teevad, siis kindlasti teeks teised ka. See on nende tehtud töö ja vaev, mis neile ilusti kätte maksab. Loodetavasti nii norrakad, mina ja ka teised riigid saame millalgi nad kätte."

Sellegipoolest oli kulminatsioon põnev. Austerlaste omavahelised punktivahed olid väikesed ja enne viimase võistluse viimast hüpet pidi üldliider Stefan Kraft tornis kõvasti praadima, sest tuuleolud polnud soosivad. Lõpuks jäigi ta esikohast ilma ja selle teenis noorem koondisekaaslane Daniel Tschofenig.

"Eile ma oleks öelnud, et Kraft võidab kindlalt ära. Lõpuvenitamine maksis talle ilmselt kätte," ütles Aigro. "Muidugi kahju, et see nii pikalt venis. Oleks tahtnud näha, kuidas Kraft tugeva enesekindlusega turnee kinni paneb. Aga tore vähemalt, et noor poiss Tschofenig selle kotak see aasta koju võttis. Müts maha tema ees."