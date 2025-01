Aigro kerkis hüppeturneel 20 hulka

Aigro hüppas Garmisch-Partenkirchenis esimeses voorus 129,5 meetrit ja teenis 122,6 punkti, edestades oma duellipartner Markus Eisenbichlerit (Saksamaa) 3,1 punktiga ja tagades pääsu 30 hulka.

Teises voorus lendas eestlane 132 meetrit ja sai 124,8 punkti ehk teenis kahe hüppe peale kokku 247,4 punkti, mis andis talle 23. koha, mis oli tal ka esimese vooru järel.

Võidu teenis avavõistlusel Oberstdorfis kolmandaks tulnud Daniel Tschofenig, kes hüppas 141,5 ja 143 meetrit ning teenis kokku 298,9 punkti.

Ühtlasi turnee üldliidriks kerkinud austerlase võit oli üsna kindel: teiseks tuli šveitslane Gregor Deschwanden 290,3 ja kolmandaks austerlane Michael Hayböck 289,0 punktiga.

Kaheksa parema hulka mahtusid veel sloveen Anže Lanišek (288,3), austerlane Jan Hörl (283,0), sakslane Karl Geiger (282,7), norralane Johann Andre Forfang (281,1) ja avaetapi võitnud austerlane Stefan Kraft (278,7).

Kokkuvõttes on austerlastel kolmikjuhtimine: juhib 622,5 punktiga Tschofenig, teine on Hörl (614,6) ja kolmandaks langes Kraft (613,8). Vähemalt 600 punkti on veel koos Deschwandenil (608,9) ja Forfangil (600,0).

Oberstdorfis 21. kohale tulnud Aigro on kokkuvõttes 532,7 punktiga 19.