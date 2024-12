Rehemaa Tour de Ski eel: Alevil on hea võimalus üsna kõrgel kohal lõpetada

Eesti meestest on stardis Henri Roos, Martin Himma, Alvar Johannes Alev ja Karl Sebastian Dremljuga. Rehemaa sõnul on kahe nädala eest Davosis 20 km eraldistardist klassikasõidus karjääri parima, 12. koha saavutanud Alev võimeline tuuri lõpuni sõitma ja üldarvestuses kõrgete kohtade nimel võitlema.

"Alvar on näidanud mitmetel etappidel, et on konkurentsivõimeline. Tour de Ski on selline võistlus, mis võiks talle väga hästi sobida," tõdes Rehemaa telefoniintervjuus Vikerraadiole. "Plaanis on vaid kaks sprinti, see ei tohiks teda väga palju mõjutada. Pikematel distantsidel ja ühisstardis on ta ennast näidanud heast küljest. Tema plaan on algusest peale tuur lõpuni teha, ma arvan, et tal on päris hea võimalus üsna kõrgel kohal lõpetada."

"Sprinteritega on lihtne, Karl Sebastiani tuur piirdub ühe võistlusega. Tema teeb homse sprindi ja tema jaoks on tuur läbi. Martiniga on nii, et hooaja alguses Rukal ja Lillehammeris olid mõned korralikud sõidud, Davosis ebaõnnestus. Vaatame, ta on kümme päeva pärast Davosi olnud laagris ja saanud rahulikult suusatada. Temaga oli ka plaan, et võistleme neli etappi Toblachis ära ja siis tuleme tuurilt maha ja läheme koju, aga praegu arvan pigem, et teeme need neli etappi ära ja siis vaatame päeva korraga," tõdes koondise peatreener.

Eesti naistest on stardis vaid Teesi Tuul, õed Keidy ja Kaidy Kaasiku valmistuvad taliuniversiaadiks. Sealjuures polnud ka Tuule osalemine algselt sugugi kindel. "Kui pidin esmased ülesandmised tegema augustis-septembris, oli üldse seis, et meil pole ühtegi naist stardis. Jaanusega [Teppaniga] oli enne räägitud, et Keidy ja Kaidy ei osale, nad polegi ükski aasta minu teada tuuril osalenud. Teesi on praegu pigem hea üllataja. Eestis praegu väga talve ei ole, minu sõnum talle oli, et võistlused tugevas konkurentsis viivad sportlast edasi. See on ainuõige valik tema puhul."

Murdmaasuusatamises domineerivad praegu Norra mehed, kes on sel hooajal toimunud kaheksast MK-stardist võitnud seitse. Pjedestaalile on sealjuures jõudnud seitse erinevat norralast ning viimase nädala jooksul on oma loobumisest teatanud nii Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen kui Calle Halfvarsson. Naistest ei osale Frida Karlsson ja Jonna Sundling.

"See ei ole üldse huvitav vastus, aga eks see Norra lipp seal domineerima hakkab, eriti pärast uudist, et Iivo Niskanen ka ei osale. Loodame, et mõni prantslane või itaallane teeb asja päris eesotsas huvitavaks," mõtiskles Rehemaa. "Norrakate jaoks on iga võistlus oluline. Konkurents on see, mis edasi viib - Norra koondises võivad pjedestaalile sõita kõik mehed. Naiste seas panustaksin mina Jessie Digginsile, [Therese] Johaugil pole sprindipool nii tugev. Tuuri formaat on ju selline, et sa ei tohi sprindis palju sekundeid ära anda, aga Theresel on seda raskem teha."

Tänavu toimub Tour de Ski vaid Itaalias, esimesed neli etappi leiavad aset Toblachis ning viimased kolm Val di Fiemmes. "Ma arvan, et Tour de Ski on alati oluline olnud. Tiitlivõistlused on kõige olulisemad, siis Tour de Ski ja MK-etapid. Mida see kogu sellele karavanile tähendab: meile on see oluliselt mugavam, et me saame viis-kuus päeva ühes kohas olla, mitte koti otsas reisida. Võimalikult vähe kohti on meie jaoks pigem hea," kinnitas peatreener.