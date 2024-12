Suusaliidu tegevjuht: Alevi projekt on hakanud vilja kandma

Eesti koondis on tänavu Tour de Skil viieliikmeline. Võib vist öelda, et avaetapp Eesti sportlaste jaoks ebaõnnestus, kuigi koondise peatreener Aivar Rehemaa sõnas etapi järel, et häirekella pole vaja veel lüüa. Kuidas sina seda praegu näed?

Selge on see, et Alvar Johannes Alevi kontekstis pole pärast sprindietappi mingisugust põhjust häirekella lüüa. Tema päevad ootavad ees ja nii nagu Alvar ise enne tuuri ütles, olen ka mina pigem optimistlik. Mis puudutab ülejäänud sportlasi, siis Martin Himma veetis oma jõulud Livignos üksinda treenides, valmistudes tuuriks. Lootsin, et tal on õnnestunud Lillehammeris ja Davosis kimbutanud probleemidest rohkem üle olla, aga loodetavasti toovad järgmised päevad ta ilusti tagasi pilti.

Karl Sebastian Dremljuga jaoks on tuur juba läbi, sest ta otsustas, et osaleb ainult tänasel sprindietapil. Kodusel MK-etapil puges ta meie kõigi südamesse, aga pärast seda pole temast palju kuulda olnud. Kuidas temal praegu läheb?

Tema suvine ettevalmistus on kulgenud suhteliselt okeilt. Mingisuguseid tagasilööke pole olnud. Hooaja alguse kohta võib öelda, et ta ise ka ilmselt pole päris rahul sellega, kuidas kõik on kulgenud. MK-etappidel ta peal ei ole käinud ja selge on see, et kui sa MK-sarjas ei võistle, siis esimesed võistlused on natukene teistsugused võrreldes sellega kui oled võistlusrütmi kätte saanud. Aga ma usun, et tema siht Trondheimi MM-i suhtes pole veel kõigutatud.

Martin Himmast sa juba natukene rääkisid. Aivar Rehemaa ütles, et ta paneks Himmale tänase eest hindeks kolme. Kui vaatame Himma hooaja algust tervikuna, siis ei ole neid tulemusi tulnud, mida oleme oodanud. Mis siis ikkagi on meie suusatajate murekohad? Miks meie suusatajatel ei lähe paremini?

Selle tagasiside peab avalikkusele andma sportlane või tema treener. Meie kui suusaliit oleme sel aastal teinud päris suured panused sellele, et sportlaste tingimused võistlustel oleksid ülejäänud maailmaga võrreldavad. Samamoodi oleme panustanud nende ettevalmistusse rohkem kui varasematel aastatel on olnud võimalik ja kindlasti panustame edasi. Suures plaanis on järgmisel hooajal ootamas Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiamängud. Selle olümpiatsükli lõpuni me väga suuri vangerdusi tegema ei hakka, sest sportlasi ei kasva igapäevaselt peale.

Alvar Johannes Alevil on käsil suurepärane hooaeg. Igal nädalal jälle räägime, et ta tegi oma elu sõidu. Kuidas sa tema hooaja algusele otsa vaatad?

Alvar on tänasel päeval nii kogenud sportlane, et ta teab, mis on realistlikult võimalik. Loomulikult kui me räägime MM-ist, siis on alati juttu medalitest. Kas Alvar läheb MM-ile medalite eest sõitma, see jäägu igaühe enda mõelda, aga selge on see, et Alvari nelja-aastane projekt Norras on hakanud vilja kandma ja mul on olnud väga hea meel teda jälgida kogu selle perioodi jooksul. Algselt kaasvõistlejana, nüüd suusaliidu tegevjuhina. Alvar on inimesena väga palju arenenud ja mul on väga hea meel, et see on hakanud ka suusarajal avalduma.

Pühapäeval on Tour de Skil kavas 15 km pikkused ühisstardist klassikasõidud. Täna tuli välja, et homsed stardinumbrid jagati tänase sprindi põhjal, mis pole meie sportlaste jaoks kõige parem uudis. Mida see Alevi jaoks homme tähendab?

15 km on tänasel päeval niivõrd kiire sõit, et ega seal väga suuri lagunemisi puntides ei ole. Ehk siis Alevi jaoks on suur väljakutse tagant ettepoole ronida. Rada peaks ideepoolest olema piisavalt lai, et see oleks võimalik. Elame, näeme. Mina arvan, et tema vorm on piisavalt hea, et ta suudab tõusude peal teistest mööda sõita.