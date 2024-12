Eesti meister Roos: oli selge, et surnuks sõitma end ei pea

Naised sõitsid viis kilomeetrit ja kuldmedali võttis vastu Keidy Kaasiku, hõbeda sai Teesi Tuul ja pronksi Kretel Kaljumäe. Meeste eraldistardist 10 kilomeetri vabatehnikas tuli Eesti meistriks Henri Roos, kes edestas 29,9 sekundiga Olle Ilmar Jaamat ja 40,6 sekundiga Robert Sarapuud. Kogenumatest jäi Marko Kilp kaheksandaks.

Võisteldi 1,25 kilomeetri pikkusel ringil, mida mehed läbisid kaheksa korda. Terve võistluse vältel oli temperatuur üle nulli ning Jõulumäe suusarada oli kaetud kunstlumega.

"Ega need olud ei olnudki tegelikult keerulised," ütles Roos ERR-ile. "Pigem on keeruline see Jõulumäe rada just selle poolest, et ta on küllaltki kerge, ühtegi puhkehetke pole. Täna need vahed ongi piltlikult väiksed, aga mina suutsin selgelt kiirem olla ja viiendal ringil oli teada, et vahe on enam-vähem üle poole minuti. Siis oli selge, et täiesti surnuks ennast sõitma ei peagi."

MM-koondisse pürgiv Roos ütles, et Soomes ja Šveitsis sõidetud hooaja esimesed MK-etapid näitasid edasiminekut.

"Esimeste startide põhjal võin öelda, et just distantsi poole pealt on samm edasi tehtud ja leitud stabiilsus, mis küll on MK-tasemel siis 50 koha juures, aga minu puhul on see juba samm edasi. See on positiivne märk," rääkis Eesti meister.

Järgmisena on Roosil sihikul seitsmest etapist koosnev Tour de Ski, mis algab 28. detsembril Itaalias vabatehnika sprindiga.