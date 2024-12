Roos: eesmärk on jõuda Tour de Ski lõputõusule

"Kui aus olla, siis neid olusid Jõulumäega väga võrrelda ei anna," tõdes Roos reedel Toblachist ERR-iga rääkides. "Itaalias on konkreetne talv, hommikul on -10 ja natuke jahedam, päeval on päike. Lund on omajagu ja suusatada on mõnus. Jõulumägi oli rohkem veesuusatamine, praegune Eesti ilm seda paremaks pole teinud."

Tour de Ski toimub seekord erandkorras vaid Itaalia pinnal, kui esimesed neli etappi leiavad aset Toblachis ning viimased kolm Val di FIemmes. "Meeleolu on minul ootusärev. Itaalia variant on kulude kokkuhoidmiseks, pealtvaatajatele on see võib-olla natuke igavam - kui ühes kohas võistled viis päeva, on tahes-tahtmata viimasteks päevadeks vähem inimesi, aga sportlastele on see kindlasti mugavam variant. Nad on üritanud võistlusradadega mängida," sõnas Roos.

Esmakordselt jagatakse Tour de Skil lisaks üldarvestusele ja sprindipunktidele sarnaselt rattaspordist nähtuga punkte ka parimatele mägironijatele, kiireimad tipuvallutajaid tunneb ära lilla võistlussärgi järgi.

"Mingitele poistele pakub kindlasti rohkem võimalust silma paista, aga eks me näeme, kuidas see käiku läheb," ütles Roos. "Minu jaoks on see põhimõtteliselt esimene Tour de Ski. Natuke on aukartus. Eesmärk on kindlasti teha hooaja parimad sõidud, iga etapiga üritada võimalikult palju tõusta ja lõpetada nii kõrgel kohal kui võimalik. Praegu on eesmärgiks seatud jõuda välja lõputõusu otsa. Kui praegu on seisund okei, kõik õnnestub ning ühtegi väga suurt viga ei tee, ei näe põhjust, miks ei peaks sinna jõudma."