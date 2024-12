Veel üks Rootsi suusatäht otsustas Tour de Skist loobuda

35-aastast rootslast on hooaja algusest peale kimbutanud seljavalu. "Calle taastusravi on hästi läinud, aga sellises seisus terve tuur kaasa teha olen liiga kurnav," selgitas Rootsi koondise arst Rockard Noberius. "Me ei tohi unustada, et veebruari lõpus on maailmameistrivõistlused. Seetõttu otsustasime, et on targem pidurit tõmmata ja Tour de Skist loobuda."

Praeguste plaanide kohaselt naaseb kahekordne MM-hõbe Halfvarsson MK-sarja jaanuari keskel Prantsusmaal. Tour de Skil võistleb tema asemel Eric Rosjö.

Halfvarsson pole ainus rootslane, kes seekordse Tour de Ski vahele jätab – sama otsustasid teha ka vigastusest taastuv Frida Karlsson ja Jonna Sundling.

Tour de Ski algab 28. detsembril Toblachis vabatehnikasprintidega ja lõpeb 5. jaanuaril Val di Fiemmes, ühtekokku on kavas seitse etappi.