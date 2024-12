Alev: kõige tähtsam oli kokkuvõttele mõeldes midagi mitte ära rikkuda

Võistlejaterivi tagumisest otsast alustanud Alev püsis kogu sõidu vältel peagrupis, aga umbes kolm km enne finišit läksid 14-15 esimest meest jälitajatelt eest ning Alev sai nende järel lõpetanud grupis kuuenda ehk 20. koha.

"Kõige tähtsam oli tuuri kokkuvõtet silmas pidades midagi mitte ära rikkuda," tõdes Alev Vikerraadioga rääkides. "Eesmärk oli mitte üle stressata ja rahulikult kohta parandada, aga ei tahtnud rabelema hakata. Tasapisi ja jõudsalt edasi. Õnnestus väga hästi, kogu aeg sai üles tulla ja tunne oli väga hea. Väga rahul, aga väikeseid kohti ikka leiab: viimasel ringil jäin karpi, ei saanud esimestega kaasa minna ja tuli väike vahe. Kokkuvõttes superrahul."

Laupäevase vabatehnikasprindi lõpetas Alev 82. kohal. Kuna just selle järgi pandi paika pühapäevane stardinimekiri, pidi eestlane sõitu alustama 78. positsioonilt. Alevi sõnul mõjutas see mõistagi ka lähenemist. "Kogu aeg peab olema valvel, et kui mingi väike auk tekib, siis sinna vahele hüpata. Suusk toimis täna superhästi ka, just tõusudel sai väga hästi pidama ja neist, kes olid hädas, sain mööduda. Kõik läks plaanipäraselt. Mass-start on tervikvõistlus, stardinumber oli tänase võistluse osa," tõdes ta.

Esmaspäeval on Tour de Skil puhkepäev, aasta viimasel päeval toimub üksikstardist 20 km vabatehnikasõit. "Neile, kes kokkuvõttes lähevad kõrgeid kohti püüdma, on kõige olulisemad kolmas ja neljas võistluspäev. 20 km eraldistardist vabatehnikat ja nende tulemuste põhjal 15 km klassikatehnikas jälitussõit - need on kõige määravamad ajalises mõttes. Kes tahavad kõrgesse mängu sekkuda, siis seal on võimalik vahesid teha. Olen üritanud kolmandale päevale keskenduda ja see on tulemuse mõttes võib-olla kõige olulisem minu jaoks," selgitas Alev.

"Kokkuvõttes võiks ikkagi TOP20 alguses olla, aga lõpptulemus sõltub ka konkurentidest. Kaks aastat tagasi olin [hooaja alguses novembris] Rukal 20., järgmine korralik sõit tuli märtsis. Ühekordne sähvatus võib olla tingitud erinevatest asjadest. Nüüd on mingis mõttes üle pikema aja viies võistlusnädalavahetus, see näitab taset. Küsimus on nüüd, kuidas seda hoida ja parandada. See on alati raskem küsimus," sõnas Eesti parim murdmaasuusataja.