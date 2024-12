Johaug muutis meelt ja osaleb ikkagi Tour de Skil

Johaug osales nädalavahetusel maailma karika etapil Davosis ning tuli 20 km eraldistardist klassikatehnikasõidus kolmandaks, kuid oli veel poolteist kilomeetrit enne sõidu lõppu esikohal.

Varasemalt oli 36-aastane Johaug öelnud, et naaseb võistlustulle alles veebruaris, et end veebruari lõpus algavateks maailmameistrivõistlusteks hoida, aga pärast Davosi sõitu oli tema vastus NRK-le pigem lahtine. Teisipäeval tuli välja Tour de Ski stardinimekiri ning Johaugi nimi oli kirjas.

Norralanna võitis detsembri alguses Lillehammeris tuhandepäevase vahe järel taas MK-etapi ja võitis siis kahe päeva pärast veel ühe etapi. Ta tõdes, et tema naasmishooaeg on alanud kurnavalt, aga tulemused on igati rahuldavad. "Oleme nüüdseks ära teinud kõik jõulueelsed etapid ja olen pea kõigis sõitudes pjedestaalile jõudnud. Sellega võib küll rahule jääda," ütles Johaug.

"Tundsin, et vajan veidi võistlemist ja tunnen, et see on mind paremasse vormi ajanud. Asjad pole enam nii nagu vanasti. Mul ei ole seda kõrgemat käiku. Tunnen, et olengi kaks aastat vahele jätnud ja tulen alles sellest välja," lisas Johaug.

Murdmaasuusatamise MK-sarjas on esikohal ameeriklanna Jessie Diggins, kes on kaheksa etapiga kogunud 648 punkti. Teisel kohal on 565 punktiga sakslanna Victoria Carl, kellele järgnevad 553 punkti kogunud rootslanna Jonna Sundling ning Johaug, kellel on 522 punkti.

Tour de Ski peetakse sel aastal Itaalias ning mitmepäevatuur algab 28. detsembril Toblachis ning lõppeb 5. jaanuaril Val Di Fiemmes.