Alev karjääri parimast kohast: hea meel, et sain lõpuks vormi realiseerida

"Mul on hea meel, et sain lõpuks oma vormi realiseerida. Täna oli hooaja esimene MK-etapp, kus olud olid minu jaoks soosivad," kommenteeris Alev suusaliidu pressiteate vahendusel.

"Klassikas oli raske edasi liikuda, kuna startisin nii tagant. Uisus oli aga suureärane tunne ja oleksin võinud veel edasi sõita," ütles ta.

Reedene ja laupäevane sõit jäid Alevil kripeldama. "Siiamaani on pigem puhas frustratsioon olnud. Fakt on see, et reedel olid mul 87 mehest päeva kõige aeglasemad suusad. Nähes, millised mu suusad lõpus olid, olin üllatunud, et kaotus oli vaid 2:22 - see näitab, et vorm on ikka väga hea," ütles ta. "Selle frustratsiooni sain aga tänasesse kaasa võtta ja anda endast maksimumi," jäi Alev optimistlikuks.

Meeste koondise juht Aivar Rehemaa on Alevi tulemuse ja Lillehammeri nädalavahetusega rahul. "Alev tegi head ühisstardist sõidud nii Rukal kui Lillehammeris, Martin Himma on näidanud oma tugevust 10 km uisutehnikas. Vaatame julgelt Trondheimi poole, samas peab väike riik olema kogu aeg löögivalmis," tõdes Rehemaa.

Ka Alev ootab hooajalt kõige enam Trondheimi MM-i. "Märtsi alguse nimel olen neli aastat treeninud ja loodan just seal teha hooaja parimad sõidud," ütles ta.

Suurimaks võiduks peab Rehemaa seda, et meeskonnas on positiivne õhkkond. "Kõik saavad läbi ja usaldavad üksteist. Seda ilmestab kasvõi fakt, et Martin andis täna oma suusapargist uisusuusad Alvarile võistlemiseks," näitlikustas koondise juht.