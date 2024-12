Salu ja Kesküla plaanivad pärast gümnaasiumi lõpetamist siirduda USA-sse

Noortel on seljataga ka tänavu suvel Vilniuses toimunud juunioride Euroopa meistrivõistused. Eriti edukas oli see Egle Salule, kes saavutas 50 meetri rinnuliujumises neljanda koha, jäädes medalist 17 sajandiku kaugusele. Siim Kesküla parim tulemus oli 50 meetri vabaltujumises 77 osaleja seas saadud 30. koht.

Mõlemad sportlased on sihikule võtnud ka oma viimased juunioride klassi Euroopa meistrivõistlused, mis peetakse järgmisel aastal 1.-6. juulini Slovakkias Šamorini linnakeses. Aasta algusest Martti Aljandi käe all treeniva Salu eesmärgiks on seal koht poodiumil. Geil Siimu ja Cevin Anders Siimu juhendataval Keskülal on sihiks pääs finaalujumisse ja võimaluse korral seal ka medal võtta.

Rakvere riigigümnaasiumi 11. klassis õppiv Salu ja Tartu Tamme gümnaasiumi 11. klassis õppiv Kesküla kavatsevad pärast gümnaasiumi lõpetamist minna õppima ja treenima USA-sse. Mõlemad alustasid ujumisega varakult: Kesküla pärast seda, kui ta oli kolmeaastaselt tiiki kukkunud, Salu läks ema soovil ujumist õppima kuueaastaselt.

Eesti meistrivõistluste avapäeval kasutasid mõlemad noorsportlased ära selle, et nende tugevad konkurendid (Salul Eneli Jefimova ja Maria Romanjuk ning Keskülal Daniel Zaitsev ja Ralf Tribuntsov) jätsid erinevatel põhjustel starti tulemata. 100 meetri rinnuliujumise võitnud Egle Salu ja 50 meetri vabaltujumise võitnud Siim Kesküla said oma esimese individuaalala täiskasvanute Eesti meistri tiitli.

Siim Kesküla (keskel). Autor/allikas: Janeli Vool.

Veidi lähemalt saate Egle Salu ja Siim Keskülaga tuttavaks reedel Tartus pärast tiitlivõitu tehtud lühikeste videousutluste abil.