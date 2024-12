Tippudeta ujumise EMV-l saavad medaleid korjata tulevikutähed

Meie ujumiskoondise praegused tipptegijad, kes äsja lühiraja maailmameistrivõistlustel finaali- ja poolfinaalikohti saavutasid, Eesti meistrivõistlustel seekord ei osale. Naiste 100 meetri rinnuliujumises võitis kuldmedali 17-aastane Egle Salu, kelle treeneriks Martti Aljand. Reedene võiduaeg 1.11,72 jääb pisut alla isiklikule rekordile. Lühikeses basseinis on Salu tõusnud sel sügisel Eesti kõigi aegade edetabelis kolmandaks nii 50 kui 100 meetris.

"Ma isegi ei oodanud, et ma nii kiireid aegu see hooaeg ujun. Ja tõesti, Põhjamaade meistrivõistlustel need ajad, mis ma lõpuks sealt tabloolt nägin, ma olin väga rahul nendega. Umbes täpselt aasta aega tagasi ma sain endale uue treeneri, kes oli ise varasemalt rinnuliujuja ja ma arvan, et see on tõesti üks suur faktor, mis on minu tehnikat ja arengut mõjutanud," sõnas Salu ERR-ile.

Rahvusvahelise punktitabeli põhjal tegi parima tulemuse reedel Siim Kesküla. Isikliku rekordiga kroolisprindis 23,07 tõusis 17-aastane noormees Eesti kõigi aegade edetabelis esikümnesse.

"Eks vigu oli ka ja need parandame suvel juunioride euroopakatel. Võib-olla liiga palju hingasin ja teine hingamine ei klappinud. Ja võib-olla stardist väljumine natuke... noh, poisid panid pinge peale, et seal oli jah, vaja keskenduda," tõdes Kesküla.

15-aastane Maari Randväli võitis reedel kaks kuldmedalit, 200 meetri selili- (2.19,09) ja 100 meetri liblikujumises (1.01,90).



Eesti meistriks tulid ka Dmitri Sillaste (200 m selili - 2.05,87), Anete Bollverk (50 m vabalt - 26,67), Kristjan Reivart (100 m rinnuli - 1.05,20), Kirke Mõtsnik (400 m vabalt - 4.33,09), Gerd Johan Lessing (400 m vabalt - 4.08,65), Artur Tobler (100 m liblikat - 54,64), Emely-Pärli Jäärats (200 m kompleksi - 2.22,71), Oliver Kuulpak (200 m kompleksi - 2.07,35) Kalevi ujumiskool (Marko-Matteus Langel, Egle Salu, Georg Filippov, Anete Bollverk; 4x100 m segateateujumine - 3.42,11).

Võistlused jätkuvad Tartu Aura veekeskuse 50 meetri basseinis laupäeval ja pühapäeval.