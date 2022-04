Zirk saavutas Soomes hooaja tippmargiga teise koha

Võistluste viimasel päeval osales Zirk 200 meetri vabaltujumises, kus ta sai ajaga 1.48,38 teise koha. Võistluse võitis serblane Velimir Stjepanovic, kes edestas Zirki 0,27 sekundiga. Kolmanda koha pälvis kodupubliku rõõmuks Lassi Haimi (1.51,85). B-finaalis saavutas Siim Keskküla ajaga 2.02,99 neljanda koha, võitjaks tuli Felix Hofmann (1.58,90).

Teisipäeval 400 meetri vabaltujumise Eesti kõigi aegade neljanda tulemusega võitnud Zirk oli ühtlasi võistluste kõige enam FINA punkte teeninud ujuja. Tema selja taha jäid näiteks Tokyo olümpiamängude pronksmedalist Matti Mattson, endine maailmarekordi hoidja Marco Koch ja eelmise EM-i kuldmedalist Ari-Pekka Liukkonen.

"Minu Euroopa turnee teine võistlus sai tänasega läbi. Nüüd on aeg suunduda kaheks päevaks koju, et akusid laadida ja taastuda. Reedel suundun Stockholmi, et võistelda juba kuuendat korda Swim Open Stockholm võistlusel," kirjutas Zirk ühismeedias.