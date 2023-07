Eestit esindab suvisel olümpiafestivalil üle 50 noorsportlase

Eesti noorsportlased osalevad suvisel olümpiafestivalil 16 korda ja on seni võitnud kokku 13 kuldmedalit, 12 hõbemedalit ja üheksa pronksmedalit. Eelmisel aastal peetud Banska Bystrica olümpiafestivalil võitis Eesti koondis kolm hõbemedalit: Heti Väät oli edukas odaviskes, Viola Hambidge seitsmevõistluses ja Karl Kristjan Pohlak teivashüppes.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) president Urmas Sõõrumaa soovis Eesti koondisele edu. "Olümpiafestival on olnud paljudele Eesti sportlastele karjääris märkimisväärne tähis, oleme võitnud sealt palju medaleid. Soovin teile palju edu, kordaminekuid ning põnevat võistlust," ütles Sõõrumaa.

23.- 29. juulini Mariboris toimuval suvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil osaleb 51 Eesti sportlast vanuses 14-18 seitsmel alal: kergejõustik, jalgrattasõit, judo, maastikurattasõit, tennis, ujumine, 3x3 korvpall. Sportlasi saadab 20-liikmeline taustajõudude tiim.

Olümpiafestivali avatseremoonia toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 21.30. Otseülekannet näeb Euroopa Olümpiakomiteede erikanalist. Samal aadressil näeb järgneva nädala vältel ülekandeid ka olümpiafestivali finaalvõistlustest.

Eesti koondise koosseis noorte olümpiafestivaliks:

Kergejõustik: Viola Hambidge, Karmel Jano, Pia Lauren Matsalu, Miia Ott, Valeria Smirnova, Bianka Uhtjärv, Mia Mireia Uusorg, Heti Väät, Holger Himuškin, Janre Jõgi, Andreas Kase, Tristan Konso, Savva Novikov, Karl Kristjan Pohlak, Ron Sebastian Puiestee, Benjamin Rannik

Jalgrattasõit: Zlata Broniševskaja, Mariann Koik, Lauren Pohl, Ron Rooni, Sebastian Suppi, Riko Tammepuu

Judo: Emma-Melis Aktas, Henrietta Lippus, Anna Schröder, Saad Dikajev, Marek-Adrian Mäsak, Filipp Shchekotin, Mihhail Šur

Maastikurattasõit: Mairit Kaarjärv, Hugo Hendrik Orav

Tennis: Marie Johanna Lapimaa, Kätriin Reinvald, Edwin Averjanov, Ken Ink

Ujumine: Ksenia Bažanova, Maari Randväli, Miriam Jürisoo, Mirtel Merimaa, Polina Sovtsa, Alessandra Zaidentsal, Siim Kesküla, Aleksei Denissov

3x3 korvpall: Marta Eleri Jaama, Kätlin Kangur, Keandra Koorits, Kristel Rattasepp, Karmo Kilk, Gerrit Lehe, Georg Oliver Metsaorg, Andre Paidre