Salu saavutas juunioride EM-il 4. koha, Madarilt taas rekordiparandus

Salu sai 50 meetri rinnuli eelujumistes kirja isiklikku rekordt märkiva aja 31,98 ning kohendas poolfinaalis enda tippmarki 18 sajandikuga, mis viis ta seitsmendana juunioride EM-i finaali. Finaalis leidis Lääne-Virumaalt pärit sportlane veel ühe lisakäigu ja ujus taas isikliku rekordi 31,63, mis andis neljanda koha.

"Ujumisega saan jääda rahule," sõnas Salu, kes mullu oli sel alal alles 37. "Suutsin jääda üsna rahulikuks ja kuigi lõpuosaga võiks nuriseda, siis kokkuvõttes on see võidetud neljas koht. See neljas koht on minu jaoks väga oluline, sest enne võistlust ei teadnud ma kas isegi poolfinaal on reaalne. See näitab, et enne alahindasin end ja olen palju enamaks suuteline kui ma oskasin arvata," lisas Salu.

Finaali võitis kodupublliku ees võistelnud leedulanna Smilte Plytnykaite (31,27). Hõbeda teenis britt Jasmine Carter (31,39) ja pronksmedali hispaanlanna Nayara Pineda Lopez (31,46).

Hommikul 16. aja ja Eesti juunioride rekordiga 1.01,34 100 meetri liblikujumise poolfinaali pääsenud Kirke Madar kohendas õhtuses ujumises enda rekordit veelgi. Madar läbis distantsi ajaga 1.00,79 ning viis tippmargi uude sekundisse, mis andis 14. koha.

Viimasena finaali viis aeg 1.00,03. Poolfinaalide kiireim oli taanlanna Martine Damborg ajaga 59,42. Eesti kõigi aegade edetabelis edestavad Madarit nüüd veel Triin Aljand (59.00) ja Jane Trepp (1.00.49)