Miia Ott jooksis olümpiafestivalil võistluste rekordi

Sloveenias Mariboris alanud Euroopa noorte olümpiafestivalil näitas sprinter Miia Ott, et on tüdrukute 100 meetri jooksus kullafavoriit. Lisaks Oti võimsale tulemusele püstitasid Maari Randväli ja Tristan Konso uue rahvusrekordi.

16-aastane Miia Ott läbis eeljooksu ajaga 11,67, mis on võistluste rekord ja pääses otse finaali. Eeljooksudes näitas paremuselt teist aega Vita Penezic (Horvaatia), kes läbis distantsi ajaga 11,77.

"Ei saaks öelda, et jooks ideaalne oli. Võib-olla hakkasin liiga palju rapsima ja ei keskendunud jooksule. Keskendusin pigem sellele, et keegi minust ette ei jõuaks. Seda viga üritame parandada, et ma järgmisel korral jookseksin ikkagi enda jooksu. Kui tuleb hea koht, siis tuleb," ütles Ott, kellel jäi isiklikust rekordist puudu üheksa sajandikku.

Finaal peetakse teisipäeva õhtul Eesti aja järgi kell 20.25, võistluse ajaks lubatakse võistluspaika aga äikesetormi. "Olen arutanud toakaaslastega, et eestlastele see halba ei tee. Meie oleme sellise ilmaga harjunud. Võib-olla teistel, kes tulevad päikese alt, on natuke raskem kui meil. Oleme harjunud trenni tegema tuisu, tormi ja lumega," lisas Ott.

Poiste 100 meetri eeljooksudes näitas Andreas Kase viiendat aega, saades tulemuseks 10,79. See tagas talle pääsu teisipäevasesse poolfinaali. Eeljooksudes oli kiireim Ylann Bizasene (Prantsusmaa) ajaga 10,44.

Poiste kuulitõuke kvalifikatsioonis püstitas Benjamin Rannik tulemusega 18.35 isikliku rekordi ja pääses kolmandana teisipäevasesse finaali, mis algab Eesti aja järgi kell 18.10. 17-aastast Rannikut edestasid vaid kreeklane Dimitrios Antonatos (20.37) ja Saksamaa esindaja Kelson De Carvalho (19.26).

Kergejõustiklastest kindlustas finaalikoha ka 15-aastane Tristan Konso, kes läbis poiste 110 meetri tõkkejooksu ajaga 13,72, kärpides isiklikust rekordist kolm sajandikku, uuendades ühtlasi enda nimel olnud Eesti U-18 vanuseklassi tippmarki. Eeljooksude peale oli Konso tulemus paremuselt viies, kiireim oli ajaga 13,46 Tšehhi tõkkejooksja Matyas Zach. Finaal peetakse teisipäeval Eesti aja järgi kell 20.05.

Poiste kümnevõistluses hoiab 16-aastane Ron Sebastian Puiestee esimese päeva järel 3559 punktiga 13 võistleja seas üheksandat kohta. Ta jooksis 100 meetrit ajaga 11,33, hüppas kaugust 6.99, tõukas kuuli 13.38, hüppas kõrgust 1.75 ja jooksis 400 meetrit ajaga 52.94. Kaugushüppes sai Puiestee alavõidu. Esimese päeva järel juhib võistlust sakslane Leon Clair 3872 punktiga.

Tüdrukute 400 meetri eeljooksudes näitas Mia Mireia Uusorg 16. aega ja finaali ei pääsenud. Ta läbis staadioniringi ajaga 57,29. Poiste 400 meetri jooksus sai Holger Himuškin ajaga 50,77 23. koha.

Tennises alistas Marie Johanna Lapimaa tüdrukute üksikmängu esimeses ringis Iirimaa sportlase Lydia Brennani kahes setis 6:0, 6:2. Kätriin Reinvald jäi kolmes setis alla Ungari tennisistile Anna Mihalkale.

Poiste üksikmängu esimeses ringis langesid konkurentsist nii Edwin Averjanov kui ka Ken Ink. Averjanov kaotas kolmes setis Lucas Erikssonile (Soome) ja Ink kaotas kahes setis David Brucknerile (Tšehhi). Naiste paarismängu turniiri alustasid Lapimaa ja Reinvald kindla võiduga Gruusia duo Elene Khubua/Nika Skhiladze üle. Eestlannad võitsid 6:3, 6:1.

Ujumises püstitas 14-aastane Maari Randväli tüdrukute 100 meetri vabaltjumise poolfinaalis ajaga 57,88 Eesti noorterekordi. Oma poolfinaalis sai ta seitsmenda koha ja kokkuvõttes 12. koha. Eelujumistes oli tema tulemus 58,80 paremuselt 20. Ksenia Bažanova sai ajaga 59,84 33. koha.

Tüdrukute 200 meetri liblikujumises tuli Miriam Jürisoo ajaga 2.26,64 13. kohale. Eelujumistes näitas ta ajaga 2.31,81 17. tulemust. Poiste 400 meetri vabaltujumises püstitas Aleksei Denissov ajaga 4.13,33 isikliku rekordi ja sai 29. koha. Isiklikku rekordit uuendas ka Siim Kesküla, kes sai poiste 100 meetri seliliujumises ajaga 1.00,19 30. koha. Tüdrukute 200 meetri seliliujumises lõpetas Polina Sovtsa ajaga 2.24,71 29. positsioonil.

Teisipäeval jätkub olümpiafestivalil Eesti koondise jaoks kergejõustik, ujumine ja tennis, alustavad ratturid ja judokad. Kokku osaleb noorte olümpiafestivalil Mariboris 51 Eesti sportlast.