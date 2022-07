Leppoja saavutas olümpiafestivalil 110 m tõkkejooksus neljanda koha

Steven Leppoja sai olümpiafestivalil 110 m tõkkejooksu finaalis neljanda koha, joostes aja 13,98. "Olen natuke pettunud, sest tahtsin medali eest võidelda," ütles Leppoja.

Naiste seitsmevõistluses hoiab Viola Hambidge 3231 punktiga neljandat kohta. 16-aastane Hambidge jooksis tõkkeid ajaga 14,20, kõrgushüppes kordas isiklikku rekordit 1.68, tõukas kuuli 10.77 ja jooksis 200 meetris uueks isiklikuks rekordiks 25,17. Oma isiklikku rekordit edestab ta 59 punktiga.

"Hommikul oli tõkkejooks tagasihoidlik, kuid kõrgushüpe oli väga hea. Sealt tuli plusspunkte kõvasti juurde," selgitas Hambidge'i treener Romet Mihkels. "Kuulitõukes on paraku nüüd kaks võistlust järjest nõnda juhtunud, et proovikatsed on väga paljulubavad, aga võistlusel kaob see kuhugi ära. Tundub, et kehv kuul võrdub hea 200 meetri jooksuga. Viha ajas ta jooksma. Sellega oleme kindlasti medalikursil," ütles Mihkels.

Seitsmevõistluses hoiab esikohta sakslanna Maresa Hense 3343 punktiga, teisel kohal on lätlanna Anna Gabriela Hofmane ning kolmandal kohal Šveitsi sportlane Lucia Acklin 3305 punktiga. Teist päeva saab vaadata võistluste otseülekande vahendusel siit.

Kõrgushüppes pääses reedesesse finaali Valeria Smirnova, kes ületas kvalifikatsioonis 1.70. Olümpiafestivalil juba neljanda stardi teinud sprinter Miia Ott jooksis 200 meetri poolfinaalis aja 25,48 ning sai kokkuvõttes 12. koha. Maia Toomsalu jooksis 110 meetrit tõkkeid ajaga 14,99 ning eeljooksust edasi ei pääsenud.

Ujumises pääses Egle Salu naiste 100 m rinnuliujumises isikliku rekordi ja võistluste kolmanda ajaga 1.11,76 finaali. Artjom Alteberg sai samal distantsil ajaga 1.06,57 10. koha. Finaalipääsust jäi puudu vaid 0,2 sekundit. "See aeg jääb kripeldama, aga olen oma ujumisega rahul. Seekord läks nii," ütles Alteberg.

Kombineeritud segateates püstitasid Mirtel Merimaa, Artjom Alteberg, Kirke Madar ja Kennert Jõgis Eesti noorte rekordi 4.11,8, mis andis kokkuvõttes 15. koha. Varasema Eesti rekordi 4.15,72 ujusid 2015. aastal Armin Evert Lelle, Henry Gerhard Uriko, Ilona Maide, Sarah Hürden Gruusias toimunud noorte olümpiafestivalil.

Väga põnev päev oli judokatel. Karl-Johannes Pilt alistus küll kaalukategoorias kuni 81 kg avaringis Prantsuse judokale Jonas Puchly'le, kuid pääses lohutusringi. Seal kogus Pilt kaks ipponiga võitu, kuid kaotas ise ipponiga hiljem pronksi võitnud Läti judokale Matiss Zeilale. Tasuks seitsmes koht. Jakob Vares sai kaaluklassis kuni 90 kg üheksanda koha, Valeria Ušanova kaotas kaaluklassis kuni 70 kg avaringis.

Jalgratta grupisõidus oli Eesti koondise parim meeste 65,8 kilomeetri distantsil 28. koha saanud Henri Arjus. Ron Rooni lõpetas 68. kohal, Richard Ründva tulemust kirja ei saanud. Naiste 57,8 km sõidus sai Zlata Broniševskaja 76 lõpetaja seas 55. koha, Natali Nora Nigul oli 60. ja Maria Treier 63.