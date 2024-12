Viimasel päeval tegi Eesti meistrivõistluste parima etteaste Egle Salu

Rahvusvahelise punktitabeli alusel oli viimase võistluspäeva sooritustest kõige parem Egle Salu 50 meetri rinnuliujumine. Finaalis tuli Salu Eesti meistriks tulemusega 31,89 sekundit.

Kohalike tipptegijateta toimunud meistrivõistlustel paistsid oma korraliku tasemega silma 17-aastased Salu ja Siim Kesküla ning 19-aastane Lars Kuljus.

"Siim Keskküla ja Egle Salu kindlasti siin võistlustel. Aga ei saa tähelepanuta jätta ka Lars Kuljuse väga ilusaid ujumisi siin. Lars Sebastian Antoniak," loetles Eesti koondise peatreener Toni Meijel ERR-ile. "Kindlasti neid noori on veel siin: Maari Randväli, Emili-Pärli Jäärats. Meil selline seljatagune ja tagala on päris hea."

Kalevi ujumiskooli treener Martti Aljand tõi siiski välja, et tipud jäid kõrvale. "Konkurents on natuke lahjem. See aasta jälle teistpidi on positiivsena meil rahvusvahelised klubid kohal – see toob jälle natuke teist maitset juurde. Aga mõttekoht tulevikuks, et saaks ikka omad tipud ka kodus starti."

Nüüd, kus spordipublik Eesti paremaid ujujaid juba laialdasemalt teab, oleks õige aeg korraldada siin ka mõni arvestatavalt kõrgel tasemel rahvusvaheline võistlus. Kuna sportlased võidavad medaleid, tuleks Euroopa puhul kõne alla isegi tiitlivõistluste võõrustamine. Aga mitte enne seda, kui olümpiabassein valmis saab.

Siiski paistab, et initsiatiiv vaatemängu pakkuda on ka kesistes tingimustes täiesti olemas.

"Veebruarikuus siin samas ujulas on Kregor Zirgi nimeline võistlus. Sinna juba ootame mitmeid selliseid päris nimekaid ujujaid," lausus Meijel.

"Kindlaid kokkuleppeid ei ole, et siia tõsiseid suuri staare tuleb, aga ma tean, et Kregor on neid kutsunud. Nii oma treeningkaaslasi kui ka sealt laiemast ringkonnast. Võib-olla meil õnnestub näha ka siis tiitlivõistluste medalivõitjaid. Mitte ainult eestlasi. Tuleb siia muud seltskonda ka. Rohkem huvi."