Ujumistalent Salu kiikab USA poole

Eelmised neli aastat tõi juunioride Euroopa meistrivõistlustelt medaleid Eneli Jefimova. Eesti ujujate medaliketti pikendanud Egle Salu kaotas kuldmedali võitnud leedulannale vaid kolme sajandikuga. Aasta tagasi oli Salu finaalis neljas.

"Pärast ujumist mõtlesin, et ai teine, et põhimõtteliselt sama nagu neljas, et pole kõige parem koht. Meil oli ikkagi eesmärk saada pjedestaalile ja see sai täidetud, nii et olen sellepärast juba väga õnnelik, et see mul õnnestus," rääkis Salu.

"Eks ma üritasin enne starti natukene varjata, et jalg kippus ikka tatsuma ja käsi tõmblema, aga tegelikult emotsioon oli väga-väga tugev ja õnneks Egle on nii külma närviga, et mina sain lihtsalt nautida seda ujumist, mis ta seal finaalis tegi. Pärast seda tõmbas küll jalad pehmeks, aga super," lisas treener Martti Aljand.

Järgmiseks sihiks on Salul ja tema treeneril täiskasvanute Euroopa meistrivõistlused lühirajal. Rakvere Riigigümnaasiumis õppiv Salu soovib järgmisel aastal jätkata õpinguid Ameerikas.

"Mul on üks aasta gümnaasiumit veel jäänud. Lõpetan selle ilusti ära, treenin Marttiga ikkagi lõpuni. Koostöö sujub meil väga hästi nagu näha ja peale seda suundun siis Ameerika Ühendriikidesse ülikooli ja jätkan seal oma akadeemilist ja sportlaskarjääri."