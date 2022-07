Ott ja Nurm teenisid seitsmendad kohad, Leppoja pääses isikliku rekordiga finaali

Naiste 100 meetri jooksu finaalis sai Miia Ott ajaga 12,18 seitsmenda koha. Ott jookseb juba neljapäeva hommikul 200 meetri poolfinaalis, sinna pääses ta kolmapäeval õnneliku kaotajana ajaga 25,38.

"Vanaemal oli eile (teisipäeval - toim) sünnipäev ja mõtlesin, et tahaks talle hea sünnipäevakingi teha ning lubasin jõuda esikümnesse. Ta küll hindas, et mu vastaste ajad on nii kõvad, aga nüüd on kink tehtud. Ma olen väga õnnelik," ütles Ott. "Miia saab siit väga-väga hea kogemuse. Arusaadav, et 200 meetri jooksust on tal jalg väsinud, aga ta on väga tubli, kordas ta ju ka eeljooksu aega 12,18," ütles Oti treener Urmas Põldre.

Meeste 110 meetri tõkkejooksus jooksis Steven Leppoja uue isikliku rekordi 13,95 ning pääses sellega neljapäeval kell 18.50 toimuvasse finaali. Kolmikhüppaja Ruth Mary Onga sai kolmikhüppes kirja 11.55 ning lõppvõistlusele ei pääsenud.

Eesti judokatest sai Anna Liisa Nurm kehakaalus kuni 57 kg seitsmenda koha, Randy Nagel kaotas kuni 73 kg klassis avaringis. Pallimängude individuaalturniirid on eestlaste jaoks lõppenud. Tennises langes 16 parema seas konkurentsist Samuel Mandelkorn, kes kaotas Läti tennisistile Arturs Zagarsile 3:6, 1:6.

Sulgpalliturniiril läks eriti õnnetult Emilia Šapovaloval, kes andis poolatar Maja Jankole kaheksandikfinaalis nõnda kõva lahingu, et vigastas oma põlve. Šapovalova viidi igaks juhuks ka Banska Bystrica haiglasse kontrolli, kuid pikemad uuringud ootavad ees Eestis.

"Teises geimis hüppasin palli järgi ja hüppasin veidi valesti, et tegin põlvele väga haiget. Praegu valutab põlv väga palju, nii kahju, et niimoodi juhtus," ütles Šapovalova pärast tervisekontrolli.

Ujumises pääses 100 m liblikujumises poolfinaali Kirke Madar, kes sai ajaga 1.04,27 16. koha. Miriam Jürisoo jäi 26. kohale. Poiste 4×100 m vabalt eelujumises said Kennert Jõgis, Ilja Alimov, Artjom Alteberg, Nikita Kazarevski 11. koha ajaga 3.37,38. Seejärel olid stardivalmis 4×100 m vabaujumises tüdrukud Kirke Madar, Egle Salu, Mirtel Merimaa, Miriam Jürisoo, kes ujusid välja 12. koha ajaga 4.02,72.