Jefimova ujus Taanis võimsa hooaja tippmargi

Eneli Jefimova näitas võistluste viimasel päeval head kiirust 50 meetri rinnuliujumises. Lõppajaks märgiti 29,40, mis on Jefimova tänavuse hooaja tippmark. Lühirajaujumise maailma hooaja edetabelis tähistab see kolmandat tulemust. Jefimovast on tänavu kiiremini ujunud üksnes hiinlanna Qianting Tang (28,76) ja itaallanna Benedetta Pilato (29,30).

Samal distantsil ujus võimsa isikliku rekordi 17-aastane Egle Salu, kelle aeg 30.28 tähistab Eesti läbi aegade kolmandat tulemust.

Võistluste viimasel päeval püstitati eri vanuseklassides ka kolm Eesti rekordit. Lühiraja MM-iks valmistuv 18-aastane Mark Iltšišin teenis alavõidu 400 meetri kompleksujumises ajaga 4.18,78, mis tähistab uut Eesti juunioride rekordit.

15-aastane Maari Randväli teenis 100 meetri vabaltujumises juunioride seas kolmanda koha ja ujus ajaga 55,62 välja uue Eesti noorte rekordi. Randväli oli osaline ka täiskasvanute rekordujumises, kui Eesti naiskond püstitas 4x100 meetri vabaltujumises uue rahvusrekordi ajaga 3.45,79, millega võideti juunioride seas ka kuldmedal. Naiskonda kuulusid veel Inessa Sorokin, Kirke Madar ja Egle Salu.

Individuaalselt teenis viimasel päeva kuldmedali Siim Kesküla, kes oli parim juunioride 200 meetri vabaltujumises ajaga 1.47,00. Pjedestaalile jõudsid eri vanuseklassides veel Kirke Madar, Polina Sovtsa, Kertu Kann, paraujuja Richard Leib, Anete Bollverk, Airon Pajula ja Maria Romanjuk. Lisaks jõudsid eestlased esikolmikusse ka kahes teateujumises.

Võistluste parimate sportlaste auhindadest jäid kolm Eestisse. Kui Põhjamaade meistrivõistluste parimaks naiseks kerkis Eneli Jefimova, siis parimad juuniorid olid Egle Salu ja Siim Kesküla.

Täiskasvanute arvestuses sai Eesti koondis kaheksa riigi konkurentsis neljanda koha, juuniorid saavutasid üheksa riigi hulgas teise koha. Kokku teenis Eesti delegatsioon individuaalselt kaheksa kuld-, 11 hõbe- ja 13 pronksmedalit. Lisaks saavutati veel viis medalit teatevõistlustes.