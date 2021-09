Maailmamängudel säranud Eesti ujumistalendi eesmärgiks on olümpiakuld

Eesti 13-15-aastased noored tõid Belgradis toimunud Gümnasiaadilt koju 16 medalit. Kõige rohkem, seitse medalit võitsid ujujad ning edukaim oli 15-aastane Artjom Alteberg, kes võitis 200 meetri kompleksis 2.21,67-ga kulla, sai 200 m rinnulis 2.33,32-ga hõbeda ning 50 rinnulis 32,31-ga pronksi.

"Kõige rohkem olen ma ikkagi rahul kullaga, sest see oli viimane distants ja see oli minu jaoks kõige raskem. Umbes 10-15 minutit enne seda kulla saamist ma ujusin veel ühe distantsi, kus sain hõbedamedali ja see kuld oli väga raske minu jaoks," rääkis Alteberg ERR-ile.

Kolme medali võitja harjutab Tartus Ujumise Spordiklubis ja noorel talendil on suured sihid. "Eesmärgid on ikkagi väga kõrged, saada olümpiale ja ikkagi sealt kuld võita," tõdes Alteberg. "Tahaks maailmarekordid ka ära teha, eesmärgid on väga suured."

"Artjom tegi võistlustel kõik isiklikud rekordid, pean väga rahul olema ja poiss pingutas tõesti kõvasti," rääkis ERR-ile tema treener Geil Siim. "Esimene päev vedasid natukene närvid alt, muidu oleks üks medal veel siin kaelas, aga kahjuks tegi valestardi. Mida päev edasi, seda kindlamaks läks ja ta tõesti andis endast kõik. Praegu treenib ta kaheksa korda nädalas ja mina usun Artjomi. Ta suhtub väga tõsiselt spordi tegemisse, igas trennis on kohal, treenib sajaprotsendiliselt peaga: mina usun küll, et tema jõuab olümpiale," sõnas Siim.

Kaks medalit võitis Rakveres Wiru Swim klubis Ralf Tribuntsovi käe all harjutav 14-aastane Egle Salu, kes oli kiireim 50 meetri rinnuliujumises 33,13-ga ja sai 1.13,47-ga hõbeda kaks korda pikemal maal.

"Ma olin väga rahul oma tulemustega, ma ei oodanud nii häid tulemusi. Olen tegelenud ujumisega kaheksa aastat, üheksas läheb ja nüüd olen päris heal tasemel selles vanuses," ütles Salu.

Teine Tribuntsovi õpilane, alles 13-aastane Mirtel Merimaa, tõi koju 200 meetri rinnuliujumises (2.39.90) saadud hõbeda.

"Ma olen hõbedaga väga rahul, kuna ma võistlesin endast kaks aastat vanematega. See hõbemedal näitabki mulle, et võin endaga rahul olla," tõdes Merimaa.

Kergejõustiklased võitsid viis ja maadlejad neli medalit. Noori õnnitles lennujaamas Koolispordiliidu president, olümpiavõitja Gerd Kanter.