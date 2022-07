Pühapäeval algab Euroopa noorte olümpiafestival

Eesti noorsportlased on 15 suviselt olümpiafestivalilt võitnud seni kokku 13 kuldmedalit, 9 hõbemedalit ja 11 pronksmedalit, nende seas Aleksei Budõlin (1993 kuld), Martin Padar (1995 kuld), Margus Hunt (2003 kuld), Kaire Leibak (2005 kaks kulda), Grigori Minaškin (2007 kuld), Liina Laasma (2009 kuld), Kregor Zirk (2015 kuld), Tanel Kangert (2003 pronks), Rasmus Mägi (2009 pronks).

Eelmisel, 2019. aastal peetud Bakuu olümpiafestivalil võitis Eesti koondis viis medalit - jalgrattur Madis Mihkels kullad temposõidus ja grupisõidus, käija Jekaterina Mirotvortseva kulla, rattur Laura Lizette Sander temposõidus pronksi ning judoka Viljar Lipard samuti pronksi.

24.- 30. juulini Banska Bystricas toimuval suvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil osaleb 40 Eesti sportlast vanuses 14-18 aastat kuuel alal: kergejõustik, jalgrattasõit, judo, sulgpall, tennis ja ujumine. Sportlasi saadab 20-liikmeline taustajõudude tiim, koondist riietab Nike.

EOK president Urmas Sõõrumaa soovis Eesti koondisele edu. "Äsja meie seast lahkunud olümpiavõitja Jüri Tarmak on öelnud, et võistlema õpitakse võisteldes. Eks teilgi on suuremad sihid kui vaid noorte olümpiafestival, kuid just sealt saate oma esimese suure olümpiavõistluse kogemuse. Paljud, kes on olümpiafestivalil tegusid teinud, teevad praegu tegusid suures maailmas. Hoian teile kõigile pöialt," ütles Sõõrumaa.

Eesti koondisesse Euroopa noorte olümpiafestivalil kuuluvad:

Kergejõustik: Hedi Andre, Miia Ott, Valeria Smirnova, Viola Hambidge, Ruth Mary Onga, Heti Väät, Livia Filipozzi, Maia Toomsalu, Benjamin Rannik, Andreas Kase, Karl Kristjan Pohlak, Kristjan Erik Kalling, Savva Novikov, Steven Leppoja, Ron Sebastian Puiestee, Risto Kalju

Jalgrattasõit: Maria Treier, Natali Nora Nigul, Zlata Broniševskaja, Henri Arjus, Ron Rooni, Richard Ründva

Judo: Anna Liisa Nurm, Valeria Ušanova, Randy Nagel, Karl-Johannes Pilt, Jakob Vares, Kabriel Kirna

Sulgpall: Emilia Šapovalova, Andrei Schmidt

Tennis: Adriana Roots, Samuel Mandelkorn

Ujumine: Egle Salu, Kirke Madar, Mirtel Merimaa, Miriam Jürisoo, Artjom Alteberg, Ilja Alimov, Kennert Jõgis, Nikita Kazarevski