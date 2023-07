Karl Kristjan Pohlak võitis teist aastat järjest olümpiafestivalil hõbeda

Eelmise aasta olümpiafestivali hõbemedalit korranud Pohlak ületas neljapäevasel võistlusel 5.05, mis on tema isiklik rekord. "Seekord polnudki medal nii kindel, see tuli suurema üllatusena. Ma ei teadnud, et hõbeda sain, olin kindel, et tuli pronks. Siis tuletati meelde, et üks katse on minna, äkki läheb veel paremini," ütles Pohlak.

"Nagu eelmiselgi aastal, on olnud vigastusi ja isegi praegu annavad mõned kohad veel tunda. Ma polnud päris kindel, kas saan ilma valuta hüpata. Kokkuvõttes olen ülimalt rahul ja elagu Eesti!" lisas ta.

Teivashüppe kulla võitis 5.10-ga hispaanlane Fabio Marco Fantova ja pronks kuulus 5.05-ga kreeklasele Pavlos Kriarasele.

Poiste kaugushüppes saavutas Janre Jõgi isikliku rekordiga 7.23 neljanda koha. Kuni viienda vooruni oli Jõgi kinni pronksmedalis, aga siis hüppas rumeenlane Cristian-Marius Popescu 7.27 ja lükkas eestlase poodiumilt välja. Kuldmedali võitis Tšehhi sportlane Petr Meindlschmid, kes lendas 3,7 m/s taganttuulega koguni 7.90. Teise koha sai prantslane James Armant Sordet 7.45-ga.

"Medalita jäämine on valus, aga arvestades, et olen kergejõustikku ainult 11 kuud teinud, peab rahul olema. Mõttes oli see võistlus juba pool aastat. Kohe, kui normi täitsin, hakkasin sellele mõtlema," rääkis Jõgi ja lisas: "Pidasin närvipinge all väga hästi vastu, annaksin hindeks 9. Aga tehnilise poole pealt on mul veel väga palju parandada."

Neljandaks tuli ka Viola Hambidge, kes kogus tüdrukute seitsmevõistluses isikliku rekordi 5578 punkti. Senist tippmarki parandas ta 34 punktiga. Eelmise aasta olümpifestivalil võitis Hambidge hõbemedali, aga toona oli selleks vaja koguda 5383 punkti. Neljapäeval hüppas Hambidge kaugust 5.50, viskas oda 40.78 ja jooksis 800 meetrit ajaga 2.15,94. Teda edestasid Sarolta Maria Kriszt (Ungari, 5830 punkti), Lucia Ursina Acklin (Šveits, 5808 punkti) ja Enni Virjonen (Soome, 5633 punkti).

Tüdrukute odaviskes pääses Heti Väät paremuselt viiendana reedesse finaali, tema tulemus oli 49,95. Tüdrukute kõrgushüppe kvalifiatsioonis ületas Valeria Smirnova 1.70 ja see tagas talle koha laupäeval peetavas finaalis. Tüdrukute 100 meetri tõkkejooksus sai Pia Lauren Matsalu isikliku rekordiga 14,03 12. koha. Poiste 200 meetri jooksu poolfinaalis läbis Tristan Konso distantsi ajaga 22,30 ja sai 16. koha. Tüdrukute 2000 meetri takistusjooksus lõpetas Bianka Uhtjärv 16. kohal, tema aeg oli 7.20,25. Poiste ketteheite kvalifikatsioonis sai Benjamin Rannik tulemusega 53.36 13. koha ja finaali ei pääsenud.

Jürisoo tuli kuuendaks

Ujumises esines Miriam Jürisoo tüdrukute 100 meetri finaalis kiiduväärselt, saavutades kuuenda koha. Jürisoo aeg oli 1.02,66, millega ta parandas kolmapäevases poolfinaalis ujutud isiklikku rekordit 15 sajandiku võrra.

Tüdrukute 100 meetri seliliujumises jõudis Maari Randväli 20. ajaga (1.06,20) poolfinaali. Õhtuses poolfinaalis suutis ta oma aega parandada ja tuli 1.05,98-ga 14. kohale. Polina Sovtsa lõpetas sama distantsi ajaga 1.07,63, talle kanti protokolli 30. koht. Poolfinaali jõudis tüdrukute 200 meetri kompleksujumises ka Mirtel Merimaa. Eelujumises näitas ta tulemusega 2.28,81 paremuselt 20. aega ja poolfinaalis tulemusega 2.27,07 15. aega.

Merimaa tegi kaasa ka tüdrukute 100 meetri rinnuliujumises, kus ta tuli ajaga 1.16,34 30. kohale. Kohe tema ees, 29. kohal lõpetas Alessandra Zaidentsal, kes läbis distantsi ajaga 1.15,22. Poiste 50 meetri vabaujumises sai Siim Kesküla 22. koha, tema eelujumise aeg oli 24,32. Poiste 200 meetri vabaltujumises lõpetas Kesküla ajaga 1.56,18, mis andis 23. koha. Aleksei Denissov sai samal distantsil ajaga 1.56,67 26. koha. 4x100 meetri kompleksujumise segateatevõistluses sai Eesti koondis (Kesküla, Zaidentsal, Jürisoo, Denissov) ajaga 4.13,55 23. koha.

3x3 korvpallis pääsesid Eesti poisid (Georg Oliver Metsaorg, Andre Paidre, Gerrit Lehe, Karmo Kilk) veerandfinaali. Neljapäeval võideti 21:10 Rumeeniat ning B-alagrupp lõpetati kahe võidu ja ühe kaotusega teisel kohal. Grupi esikoht kuulus kõik matšid võitnud Prantsusmaale. Otsustavad kohtumised peetakse reedel, veerandfinaalis läheb Eesti vastamisi Leeduga.

Tüdrukute koondis (Kätlin Kangur, Kristel Rattasepp, Marta Eleri Jaama, Keandra Koorits) jäi 10:20 alla Prantsusmaale. Eesti kogus D-alagrupis ühe võidu ja kaks kaotust ning veerandfinaali ei jõudnud.

Tenniseturniiril Eesti koondislasi veerandfinaalides edu ei saatnud. Tüdrukute üksikmängus jäi Marie Johanna Lapimaa 2:6, 0:6 alla Julie Pastikovale (Tšehhi). Tüdrukute paarismängus kaotasid Lapimaa ja Kätriin Reinvald 7:6, 1:6, 6:7 Läti duole Adelina Lacinova/Odeta Panasa. Poiste paarismängus jäid Edwin Averjanov ja Ken Ink 0:6, 7:6, 12:14 alla Portugali duole Goncalo Castro/Salvador Monteiro.

Poiste jalgratturite maanteesõidus lõpetas Ron Rooni Eesti koondise parimana 30. kohal. Riko Tammepuu sai 45. ja Sebastian Suppi 46. koha. Tüdrukute seas tuli Lauren Pohl 46., Mariann Koik 51. ja Zlata Broniševskaja 61. kohale.

Judos jäid nii Henrietta Lippus (tüdrukute -63 kg) kui ka Saad Dikajev (poiste -73 kg) jagama 9.-16. kohta.